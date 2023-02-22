Taner Savut’a gözyaşı

KAHRAMANMARAŞ merkezli gerçekleşen iki büyük depremde Hatay'da enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan gelen vefat haberi tüm spor camiasını yasa boğdu. Geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile birlikte yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan 48 yaşındaki Savut'un cenazesi yanlışlıkla Adana'ya götürülmüş, burada kardeşi Ali Savut'un verdiği DNA örneği ile kimliği tespit edilmişti.

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

ATSU'DAN sonra Savut'tan gelen acı haber umutlu bekleyişini sürdüren spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Hatayspor, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaşırken TFF, tüm kulüpler, eski takım arkadaşları ve futbolcular taziye mesajlarıyla Savut ailesinin acısını paylaştı. Savut'un cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Hacı Fatma Tatari Cami'nden kaldırılacağı açıklandı.

KAF-KAF'LI RECEP'TEN DUYGUSAL PAYLASIM

KARŞIYAKA formasını terleten Recep Türköz, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Çocukluğunda Savut ile Siirtspor forması giydiği dönemde Fenerbahçe ile oynadıkları maç öncesi birlikte seremoniye katıldığı fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Üşümeyeyim diye sımsıkı sarmıştın, sen benim en büyük idolümdün hem karakter hem futbolunla... Yattığın yerde üşüme abim, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. Duygulandıran paylaşıma yüzlerce yorum ve etkileşim geldi.