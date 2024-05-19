Sultanlar İtalya’ya yenildi

Geçen yıl Milletler Ligi'nde şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı sezonunu Antalya'da açan Filenin Sultanları, ilk haftanın 3. maçında Antalya Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın büyük çekişmeye sahne olan ilk setini milliler 27-25 aldı. İkinci sette reaksiyon gösteren İtalyanlar 25-21 ile durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 25-21, son seti de 25-19 alan İtalya maçı 3-1 kazandı. Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Milliler organizasyondaki dördüncü karşılaşmasında bugün Fransa ile saat 20.00'de karşılaşacak.