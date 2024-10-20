Altay paraşütsüz

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Altay evinde Karaköpru Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı. Henüz 4. dakikada Abdurrahman'ın soldan kullandığı kornerde İbrahim Halil yaşanan karambolde altıpastan golü attı: 0-1. 44'te Özgür'ün sol kanattan ortasında Karaköprü ceza sahası içinde yaşanan karambolde Yunus Efe'nin volesini kaleci kontrol etti. 45'te Muhammet'in ara pasında Abdurrahman kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu. Ozan uçarak topu kornere çeldi. İlk yarı Karaköprü'nün 1-0 üstünlüğü ile bitti.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

64. dakikada Murat Uluç'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mehmet Nur'un musait pozisyonda vuruşu az farkla auta gitti. 72'de soldan Samet'in ortasında Mustafa Köroğlu ayağıyla topu ağlara yolladı: 2-0. 74'te Özgür'ün sağdan kullandığı kornerde Yunus Efe ön direkte kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-2. 90 dakika süresince başka gol olmazken karşılaşma sonunda taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti.

DÖRT OYUNCU İLK 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Gökhan Karaaslan, geçen hafta oynanan İskenderunspor deplasmanına kendilerine ödeme yapılmaması sebebiyle gitmeyen 4 deneyimli oyuncuya ilk 11'de görev verdi. İzmir temsilcisinde kaleci Ozan Evrim Özenç, sol bek Özgür Özkaya, orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ve forvet oyuncusu Deniz Kadah dün Karaköprü Belediyespor karşısında mücadelenin başlangıç kadrosunda yer aldı.

MİNİ YORUM | 'ARTIK BİR ÇARE'

Altay taraftarlarının 2-1 kaybedilen Karaköprü Belediyespor maçı sonrası Deniz Kadah'a serzenişiydi; 'Artık bir çare' cümlesi. 90 dakika için konuşmaya gerek yok. Takımdaki moral bozukluğu ilk düdükten itibaren belliydi ki ilk gol 4. dakikada geldi, Altay'ın pimi çekildi. Kalan anlarda siyah-beyazlılar ani parlamalar hariç sahada gezindi. Mücadele biterken taraftarlar özellikle geçen hafta İskenderun deplasmanına gitmeyen 4 oyuncuyu protesto etti, ıslıkladı. Cesaretini toplayıp, sorumluluğu üstüne alan Deniz Kadah oldu. Tribünlerin dibine, taraftarların yanına gitti. "2 senedir ne yemek ne suyumuz var. Para için oynamıyoruz. Bu sene bir olalım, ligde takımı tutalım, sonra istediğiniz kadar protesto edin" dedi öfkeyi dindirmek adına. Altaylılar'ın bu sözlerle içindeki yangın dinmedi, daha da körüklendi, "Artık bir çare" diyerek Deniz kanalıyla kulübe isyan çığlığında bulundular. "Bir kıvılcım gösterin, bir çıkış yolu gösterin ki biz de sabredelim" diyerek sözlerine devam ettiler. Sonra Deniz, bu mağlubiyetin izahının olmadığını ve özür dilediklerini belirtti ve soyunma odasına doğru yol aldı. Tablo puslu. Hafta içi istifalar gelebilir. İlk yarıya kadar toplanabilecek puanlar toplanmalı ve devre arasında yapısal değişiklikler yapılmalı. Yoksa sezon sonu zifiri karanlık bizleri bekliyor.