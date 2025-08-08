Alcaraz hanedanlığı büyüyor

İspanyol tenisinin son yıllarda dünya sahnesine armağan ettiği en büyük yıldızlardan biri olan Carlos Alcaraz kortlarda fırtına gibi esmeye devam ederken, şimdi gözler ailesinden yeni bir isme çevrildi: Jaime Alcaraz Garfia. Henüz 14 yaşında olan Jaime, ağabeyinin 2017 yılında yaptığı gibi, ITF Dünya Junior Tenis Finalleri'nde adından söz ettirmeye başladı. İspanyol basını ve tenis çevreleri "Yeni bir Alcaraz geliyor" derken, ağabey Alcaraz ise bir röportajda "Dünyanın neresinde olursam olayım, onu her zaman desteklemeye ve insanların üzerinde kurduğu baskıyı azaltmaya çalışıyorum" diyerek durumun zorluğunu özetliyor.

Böyle büyük bir ismin gölgesinde parlamak kolay değil. Zira tenis tarihi kardeş hikayeleriyle dolu. Serena-Venus Williams, Andy-Jamie Murray, Marat Safin-Dinara Safina... Ancak hepsinde bir nokta öne çıkar: Her kardeş kendi kimliğini yaratmak zorundadır. Jaime, klasik bir modern baseline (temel çizgi) oyuncusu. Agresif ralliler, güçlü forehand, yüksek oyun zekası ve etkili, hızlı ayaklarıyla dikkat çekiyor. Henüz tam anlamıyla rafine bir oyun stili oturmuş değil, ama potansiyeli var, sinyaller güçlü. Kim bilir, belki bir gün onu ATP turnuvalarında ve hatta ağabeyiyle bir grand slam finalinde kozlarını paylaşırken görebiliriz..

MBOKO'NUN YÜKSELİŞİ

Bugünlerde adından söz ettiren bir başka genç oyuncu da, Montreal'de harikalar yaratan Victoria Mboko'ydu. Kongo kökenli Kanadalı tenisçi, 18 yaşında fakat tenis camiasına hızlı bir giriş yaptı. 2023-24 yıllarında arka arkaya 8 ITF Junior tekler şampiyonluğu kazanarak gençler arasında dikkatleri üzerine çeken raket, 2025 yılına ise 22 maçlık galibiyet serisiyle girdi. Miami Açık ve Roland Garros'ta 3. tura kadar yükseldi. Şu an devam eden Montreal'de ise yıldızlaştı. Coco Gauff gibi bir şampiyonu eledi. Sonrasında da çeyrek finalde Maneiro'yu geçerek yarı finale yükseldi ve burada da Rybakinayı saf dışı bırakıp finale ulaştı. Dünya sıralamasında 85. sıraya kadar yükselen Mboko, henüz 18 yaşında ama sanki yılların profesyoneli gibi. Güçlü servisleri Serena'nın tarzına gönderme yaparken, genç yaştaki başarıları ve cesur oyun yapısı bize Gauff'u anımsatıyor. Sakin ama etkili tarzı da Osaka'ya benziyor.

1 SORU 1 CEVAP

SORU: Tenisçiler neden top seçerler?

CEVAP: Tenis maçlarında oyunculara top toplayıcılar tarafından 3 top verilir.

Bu 3 top arasından istedikleri 2 topu seçip diğerini geri atarlar. Buradaki amaç toplarda herhangi bir hile olmadığını ve tenisçinin kendi tercihi ile topları seçtiğini göstermektir. Bununla birlikte oyuncular atacağı servise göre de top seçimi yaparlar.

Örneğin birinci servisteyseniz topun daha hızlı gitmesini istersiniz. Bu sebeple en az tüylenmiş top ile servisi atmak size avantaj sağlar. Çünkü ne kadar az tüylenmiş top o kadar az hava sürtünmesi demek, bu da topun daha hızlı gitmesini sağlar. Ama ikinci serviste hata yapmamak için de bu sefer en tüylenmiş, yani oyun esnasında tüyleri en fazla açılmış top ile servis atmak sizin avantajınıza olacaktır. Çünkü topun daha tüylü olması demek topun raket tellerine daha fazla tutunması ve bu sayede hız yavaşken kontrolün fazla olması anlamına gelir.

EKREM DURUL