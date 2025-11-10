Fethiye pes etmedi

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Fethiyespor, evinde 68 Aksaray Belediyespor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ege ekibi, puanını 13'e yükseltti. 12. dakikada misafir takımın kazandığı penaltıda topun başına gelen İlker Karakaş Aksaray'ı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısını Muğla temsilcisi 1-0 geride kapattı. 78. dakikada sol kanattan çizgiye inen Enes, 2 rakibini geçip adeta sıfırdan vurdu, top kalecinin üstünden ağlarla buluştu ve mücadeleye beraberlik geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fethiye, 68 Aksaray ile 1-1 berabere kaldı.