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Haberler Spor A Milli Takım'da kadroya alınmayan futbolcular belli oldu! Sergen Yalçın'ın listesinde kimler yok? | A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILMAYAN FUTBOLCULAR KİM?

A Milli Takım'da kadroya alınmayan futbolcular belli oldu! Sergen Yalçın'ın listesinde kimler yok? | A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILMAYAN FUTBOLCULAR KİM?

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlarken açıklanan aday kadro futbol gündemine damga vurdu. UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı ekipte kadroya davet edilmeyen futbolcular merak konusu oldu. Aday kadronun açıklanmasının hemen ardından bir futbolcudan dikkat çeken paylaşım geldi. İşte Sergen Yalçın'ın tercihleri dışında kalan isimler...

HABER MERKEZİ

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı kritik karşılaşmaların hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Ay-Yıldızlı ekibin başındaki ilk sınavlarını Belçika ve Fransa karşısında verecek.

12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek milliler, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleler öncesinde açıklanan aday kadroda bazı futbolcuların bulunmaması dikkat çekti.

Sergen Yalçın'ın açıkladığı listede yer almayan isimler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte aday kadroya çağrılmayan futbolcular...

SERGEN YALÇIN'IN KADROYA ALMADIĞI FUTBOLCULAR

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda bulunmayan isimler şöyle:

Altay Bayındır

Samet Akaydın

Kerem Aktürkoğlu

Adil Demirbağ

Bartuğ Elmaz

Okan Kocuk

Mert Müldür

Melih Kabasakal

İrfan Can Kahveci

Demir Ege Tıknaz

MERT MÜLDÜR'DEN PAYLAŞIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın aday kadroya çağırmadığı Mert Müldür, duyurunun ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Müldür, siyah-beyaz bir şekilde fotoğrafını paylaştı.

A MİLLİ TAKIM BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki iki önemli karşılaşmada puan mücadelesi verecek.

Türkiye - Belçika: 12 Kasım 2026 Perşembe – İzmir

Fransa - Türkiye: 15 Kasım 2026 Pazar – Bordeaux

Sergen Yalçın, bu iki karşılaşmayla birlikte A Milli Takım teknik direktörü olarak ilk maçlarına çıkacak.

Sergen Yalçın, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! İşte davet edilen futbolcular... Milli heyecan İzmir'e taşınıyor! İzmir'de tribünler dolacak: Türkiye-Belçika maçı biletleri bugün satışa çıktı MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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