A Milli Takım'da kadroya alınmayan futbolcular belli oldu! Sergen Yalçın'ın listesinde kimler yok? | A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILMAYAN FUTBOLCULAR KİM?

12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek milliler, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleler öncesinde açıklanan aday kadroda bazı futbolcuların bulunmaması dikkat çekti.

Sergen Yalçın'ın açıkladığı listede yer almayan isimler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte aday kadroya çağrılmayan futbolcular...

SERGEN YALÇIN'IN KADROYA ALMADIĞI FUTBOLCULAR

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda bulunmayan isimler şöyle: