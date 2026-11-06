A Milli Takım'da kadroya alınmayan futbolcular belli oldu! Sergen Yalçın'ın listesinde kimler yok? | A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILMAYAN FUTBOLCULAR KİM?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı kritik karşılaşmaların hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Ay-Yıldızlı ekibin başındaki ilk sınavlarını Belçika ve Fransa karşısında verecek.
12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek milliler, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleler öncesinde açıklanan aday kadroda bazı futbolcuların bulunmaması dikkat çekti.
Sergen Yalçın'ın açıkladığı listede yer almayan isimler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte aday kadroya çağrılmayan futbolcular...
SERGEN YALÇIN'IN KADROYA ALMADIĞI FUTBOLCULAR
A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda bulunmayan isimler şöyle:
Altay Bayındır
Melih Kabasakal
MERT MÜLDÜR'DEN PAYLAŞIM
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın aday kadroya çağırmadığı Mert Müldür, duyurunun ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Müldür, siyah-beyaz bir şekilde fotoğrafını paylaştı.
A MİLLİ TAKIM BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki iki önemli karşılaşmada puan mücadelesi verecek.
Türkiye - Belçika: 12 Kasım 2026 Perşembe – İzmir
Fransa - Türkiye: 15 Kasım 2026 Pazar – Bordeaux
Sergen Yalçın, bu iki karşılaşmayla birlikte A Milli Takım teknik direktörü olarak ilk maçlarına çıkacak.Sergen Yalçın, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! İşte davet edilen futbolcular... Milli heyecan İzmir'e taşınıyor! İzmir'de tribünler dolacak: Türkiye-Belçika maçı biletleri bugün satışa çıktı MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?