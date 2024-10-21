Altınordu seriye bağladı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta zirvenin iddialı ekiplerinden olan Altınordu, deplasmanda Beykoz Anadolu'yu mağlup etti ve bu sezon ilk kez ikide iki yaptı: . Altınordu bu sonuçla deplasmanlardaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükselterek iddiasını gösterdi. Maça iyi başlayan kırmızı-lacivertliler, oyunu rakip alana yıktı. 25. dakikada sahneye çıkan Kaan Baysal attığı golle İzmir ekibini öne geçirdi: 0-1. 36'da Bahattin Karahan aradaki farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koydu. 84'te Seçkin Fırıncı aradaki farkı bire indirdi: 1-2. 90+3'te İlkan Sever farkı yeniden üçe çıkardı: 1-3. Maç 3-1 sona erdi.