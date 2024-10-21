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Altınordu seriye bağladı

İzmir ekibi, Beykoz’u yenerek hem ilk kez seri yaptı hem de gurbette ilk kez kazandı. Kırmız-lacivertlilerin gollerini Kaan, Bahattin ve İlkan attı

HABER MERKEZİ
Altınordu seriye bağladı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta zirvenin iddialı ekiplerinden olan Altınordu, deplasmanda Beykoz Anadolu'yu mağlup etti ve bu sezon ilk kez ikide iki yaptı: . Altınordu bu sonuçla deplasmanlardaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükselterek iddiasını gösterdi. Maça iyi başlayan kırmızı-lacivertliler, oyunu rakip alana yıktı. 25. dakikada sahneye çıkan Kaan Baysal attığı golle İzmir ekibini öne geçirdi: 0-1. 36'da Bahattin Karahan aradaki farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koydu. 84'te Seçkin Fırıncı aradaki farkı bire indirdi: 1-2. 90+3'te İlkan Sever farkı yeniden üçe çıkardı: 1-3. Maç 3-1 sona erdi.
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