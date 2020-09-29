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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor galibiyete hasret kaldı

galibiyete hasret kaldı

'in iki haftasında 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan , deplasmanında da umduğunu bulamadı. üçüncü haftayı 1 puanla kapattı.

Yukatel Denizlispor galibiyete hasret kaldı

AA

29.09.2020, 13:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,13:50

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Ligin ilk iki haftasında 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, Antalya deplasmanında da istediğini bulamadı.

Çıktığı üç karşılaşmada girdiği pozisyonlardan ancak 1'ini gole çevirebilen, ağlarında 6 gol gören yeşil-siyahlılar, üçüncü haftayı 1 puanla kapattı.

Denizlispor, geçen sezon ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup ederek Göztepe ile berabere kalmıştı.

Ege ekibi, ligin 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

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