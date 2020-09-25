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Samatta'yı resmen duyurdu

Son dakika haberi: , forması giyen 'nın transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerin Samatta için 6 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe Samatta'yı resmen duyurdu

25.09.2020, 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,10:26

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

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