1.AYAK: "Yaz Handikapı" koşusunda Baldemar, Kayı Ovası, Nestor, Uludaz, Luminescence ve Semih Bey arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Yılmaz Hoca, Spartaküs, Sariduz, Altın Suyu ve Holigan öne çıkıyor.

Cömertoğlu sürprizde.

3.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Eliminatör, Milvus, Angel Of Honour ve Son Of The King daha şanslı isimler.

4.AYAK: "Kosova" koşusunda favorim Taykut. Formunu geliştiren Sürgüntay favoriye sert rakip olur.

5.AYAK: Sentetikteki 15 handikap yarışında Lion Of Babylon, Sevmek Zamanı ve Azmantor başta yazılmalı. Pedrum ve Green Shadow geniş oynayanlara.

6.AYAK: "Hayatım" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Aryaliva'nın kazanmasını bekliyorum.