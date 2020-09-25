1.AYAK: "Yaz Handikapı" koşusunda Baldemar, Kayı Ovası, Nestor, Uludaz, Luminescence ve Semih Bey arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Yılmaz Hoca, Spartaküs, Sariduz, Altın Suyu ve Holigan öne çıkıyor.
Cömertoğlu sürprizde.
3.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Eliminatör, Milvus, Angel Of Honour ve Son Of The King daha şanslı isimler.
4.AYAK: "Kosova" koşusunda favorim Taykut. Formunu geliştiren Sürgüntay favoriye sert rakip olur.
5.AYAK: Sentetikteki 15 handikap yarışında Lion Of Babylon, Sevmek Zamanı ve Azmantor başta yazılmalı. Pedrum ve Green Shadow geniş oynayanlara.
6.AYAK: "Hayatım" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Aryaliva'nın kazanmasını bekliyorum.