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Anasayfa Yazarlar Aryaliva şanslı
Aryaliva şanslı ERGUN ONARIR Aryaliva şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.09.2020, 00:00

1.AYAK: "Yaz Handikapı" koşusunda Baldemar, Kayı Ovası, Nestor, Uludaz, Luminescence ve Semih Bey arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Yılmaz Hoca, Spartaküs, Sariduz, Altın Suyu ve Holigan öne çıkıyor.
Cömertoğlu sürprizde.
3.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Eliminatör, Milvus, Angel Of Honour ve Son Of The King daha şanslı isimler.
4.AYAK: "Kosova" koşusunda favorim Taykut. Formunu geliştiren Sürgüntay favoriye sert rakip olur.
5.AYAK: Sentetikteki 15 handikap yarışında Lion Of Babylon, Sevmek Zamanı ve Azmantor başta yazılmalı. Pedrum ve Green Shadow geniş oynayanlara.
6.AYAK: "Hayatım" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Aryaliva'nın kazanmasını bekliyorum.

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