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Haberler Göztepe Göz-Göz, Marko Mihojevic'i transfer etti

Göz-Göz, 'i transfer etti

'in başarılı ekiplerinden , Bosna Hersekli savunma oyuncusu 'i transfer etti. Göz-Göz, Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirdi.

Göz-Göz, Marko Mihojevic'i transfer etti

AA

25.09.2020, 08:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,08:44

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Marko Mihojevic'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde, Leotar ve Saraybosna takımlarında forma giyen savunma oyuncusu daha sonra Yunanistan'da PAOK ve OFI, Almanya'nın Erzgebirge Aue ekiplerinde mücadele etti.

Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli forma giyen Marko Mihojevic, 3 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer aldı.

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