  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

ile 9. randevuda

Süper Lig'in iki ekibi, ile , yarın karşı karşıya gelecek. İki takım, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

AA

02.10.2020, 13:58

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le yarın 5. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.

Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Göztepe, Altınordulu Kerim Alıcı'yı renklerine bağladı Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA