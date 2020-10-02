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Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

Süper Lig'in iki ekibi, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yarın karşı karşıya gelecek. İki takım, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelmiş olacak.