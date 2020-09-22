  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Marcelo Saracchi için açıklama

'dan için açıklama

, adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen 'nin tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Marcelo Saracchi için açıklama

22.09.2020, 17:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,17:13

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Avrupa Ligi Sezonu Üçüncü Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Başakşehir FK maçında tam süre alan oyuncuların ile diğer oyuncuların ayrıldığı bölümde ise pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandığı öğrenildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev Trabzonspor duyurdu! Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başlandı Süper Lig'de lider Galatasaray!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Marcelo Saracchi için açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA