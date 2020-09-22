Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Bordo-mavili kulüp, geçen sezon başında Norveçli oyuncuyu İngiltere'nin Crystal Palace Kulübü'nden iki yıllığına kiralamıştı.
Trabzonspor duyurdu! Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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