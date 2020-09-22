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Haberler Trabzonspor Trabzonspor duyurdu! Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başlandı

duyurdu! Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başlandı

, "Profesyonel futbolcumuz 'un, RB  transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Trabzonspor duyurdu! Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başlandı

AA

22.09.2020, 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,16:20

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili kulüp, geçen sezon başında Norveçli oyuncuyu İngiltere'nin Crystal Palace Kulübü'nden iki yıllığına kiralamıştı.

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