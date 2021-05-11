Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi maça dair detaylar araştırılıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoperlerden Mihojevic ile sarı kart cezalısı Atınç forma giyemeyecek. Konyaspor müsabakasında sakatlanan Alpaslan'ın durumu ise belirsiz. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Göztepe maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Conncet'te canlı yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu
Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Alpaslan, Burekovic, Gassama, Soner, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Ndiaye, JahovicDenizlispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?
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