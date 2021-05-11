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Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Süper Lig'de hafta sonu evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Futbolseverler maça dair detayları merakla araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar ve muhtemel 11'ler...

11.05.2021, 17:12