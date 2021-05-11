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Haberler Göztepe Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

'de hafta sonu evinde 'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Futbolseverler maça dair detayları merakla araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar ve muhtemel 11'ler...

Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

11.05.2021, 17:12

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi maça dair detaylar araştırılıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoperlerden Mihojevic ile sarı kart cezalısı Atınç forma giyemeyecek. Konyaspor müsabakasında sakatlanan Alpaslan'ın durumu ise belirsiz. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Göztepe maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Conncet'te canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Alpaslan, Burekovic, Gassama, Soner, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic

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