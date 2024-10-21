KSK’nin zirve ‘Sefa’sı

NESİNE 3. Lig 1. Grup'un 7. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Düzce Cam Düzcespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Üst üste 6. maçını kazanan Kaf-Kaf, Bursaspor'un da puan kaybetmesiyle haftayı zirvede kapattı. 6. dakikada korner dönüşü önde kalan Karşıyaka savunmasını dengesiz yakalayan Berkay, orta sahadan topu ceza sahası içine kadar sürdü ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

22'de Ferdi'nin soldan ortasında Sinan'ın ceza sahasından topa dokunuşu üst direkten döndü. 24'te Muhammet ceza sahası içinde Ferdi ile ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Hakem penaltıya karar verdi. 25'te Bilal topu kalecinin sağına yollayarak golü attı:1- 0. 44'te Enes ile verkaça giren Ferdi'nin sol kanattan ortasında arka direkte Ali Sinan'ın uçarak kafası ağlarla buluştu:1-1.

İSHAK KAÇIRDI

83'TE Enes ceza sahasına girerken düşürüldü ve hakem penaltıya hükmetti. 84'te İshak'ın penaltısını kaleci sağına uçarak kurtardı. 90+2'de ceza sahası içinde yaşanan karambolde İshak'ın pasında Sefa skoru belirledi: 1-2.