Asansör ‘Chris’i

Basketbol Süper Ligi'nin köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın yeni transferi ABD'li oyun kurucu Chris Chiozza'nın Türkiye'ye ayak bastığı gün aksilikler yakasını bırakmadı. Deneyimli basketbolcunun, ilk olarak İstanbul'da havaalanında bavulları, aktarma yaptığı uçağa yetişemedi. İzmir'e gelirken yanında hiç kıyafet kalmayan Chiozza'nın talihsizlikleri devam etti. ABD'li oyuncunun, kentte konakladığı otelin asansörü bozuldu.

İçeride 40 dakika mahsur kalan ABD'li oyuncu, klostrofobi (kapalı alanda kalma korkusu) rahatsızlığının da tetiklenmesiyle zor anlar yaşadı. Ardından görevlilerin müdahalesiyle kurtarılan Chris, bu hareketli 24 saat içinde Karşıyaka tarafından sağlık kontrolünden geçti ve kendisini yeşil-kırmızılı yapan resmi imzayı attı.

NBA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Sosyal medya hesabından yaşadıklarıyla ilgili bir paylaşım da yapan Chiozza, "Türkiye'de 24 saatten kısa bir süredir bulunuyorum. Çantalarım aktarma uçağıma yetişmediği için yanımda hiç kıyafet yok. Şimdi de otelde asansörde sıkışıp kaldım, üstelik klostrofobiyim. Ne saçmalık" ifadelerini kullandı. Deneyimli isim 2021-2022 sezonunda Golden State Warriors ile NBA Şampiyonluğuna ulaştı