Süper Lig ekibi Konyaspor'da Bülent Korkmaz şoku yaşanıyor. Transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayan 51 yaşındaki teknik adamın istifa kararı aldığı öğrenildi.
Bu gelişme sonrası yeşil-beyazlı yönetim ile Bülent Korkmaz arasında ayrılık görüşmeleri başladı. Son karar, iki taraf arasındaki görüşme sonrası verilecek.Denizlispor, Göztepe karşılaşması için yola çıktı Denizlispor'un transfer yasağı kaldırıldı Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu
Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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