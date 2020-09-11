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Haberler Konyaspor Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi!

'da depremi!

'de yeni sezonun başlayacağı gün 'da teknik direktör takımdan ayrılma kararı aldı. Korkmaz'ın ayrılık kararı için yönetimle görüşmelere başladığı belirtildi.

Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi!

11.09.2020, 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,17:26

Süper Lig ekibi Konyaspor'da Bülent Korkmaz şoku yaşanıyor. Transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayan 51 yaşındaki teknik adamın istifa kararı aldığı öğrenildi.

Bu gelişme sonrası yeşil-beyazlı yönetim ile Bülent Korkmaz arasında ayrılık görüşmeleri başladı. Son karar, iki taraf arasındaki görüşme sonrası verilecek.

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