Haberler Konyaspor Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi!

Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı gün Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz takımdan ayrılma kararı aldı. Korkmaz'ın ayrılık kararı için yönetimle görüşmelere başladığı belirtildi.

11.09.2020, 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,17:26