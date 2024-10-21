Trabzonspor moral buldu

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu tek golle mağlup ederek hem ikinci galibiyetini elde etti hem de moral buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in kariyerindeki 1000'inci maçında, öğrencileri galibiyetle sahadan ayrılarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Bu arada Trabzonspor'a Başakşehir FK karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Edin Visca ise bu sezon performansıyla adeta ikinci baharını yaşıyor. Bordo-mavili takımın 2021-22 sezonunun devre arası transfer döneminde renklerine kattığı tecrübeli isim bu sezon da takımın adeta lokomotifi görevini yürütüyor. Oynadığı 5 maçta 356 dakika süre alan ve 2 gol kaydeden Bosnalı oyuncu ilk golünü Konyaspor'a karşı kaydetmişti.