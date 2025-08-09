Trabzon’da Almeida operasyonu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, rotasını 10 numara pozisyonuna çevirdi. Bu bölgeye yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen bordo-mavililer, Valencia'dan Andre Almeida için görüşmelerini hızlandırdı. İspanyol ekibi, 2022-2023 sezonunda Vitoria SC'den 8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli'nin bonservis bedelinde geri adım atmıyor. Valencia oyuncunun bedelini çıkarmak isterken, Trabzonspor'un şu aşamada bu seviyeye ulaşamadığı ancak ısrarını sürdürdüğü bildirildi. Arada 3 milyon Euro civarında bir fark olduğu öğrenilirken, Karadeniz temsilcisinin kozu ise oyuncunun ayrılmak istemesi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmek istediği Almeida'nın kulübüne kırgın olduğu ve Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

6 OYUNCU YOL AYRIMINDA

Öte yandan Trabzonspor'da 6 futbolcu ise yol ayrımına geldi. Fatih Tekke'nin onayıyla birlikte Batista Mendy, Muhammed Cham, Rayyan Baniya, Ivan Barisic, Ozan Tufan ve Danylo Sikan ile uygun şartlar oluşması halinde kiralık ya da bonservisli şekilde yolların ayrılması planlanıyor.