Bazı zamanların keşkesi boldur.

Daha iyisini yapabileceğinizi düşünür ama eldekiyle yetinirsiniz.

Bunun sonuçları da insanı içten içe çok üzer. Beşiktaş, yeni sezona girerken oluşturduğu kadrosunun büyük hayalini Şampiyonlar Ligi'ne göre yapmıştı. Ama karşılaşılan son durum ve beklenmedik eksiklikler Beşiktaş'ı düşündüğünün çok çok gerisine itti. Ajax karşısında da bu elde olan mevcutla da en iyisini yapmaya çalıştı. Bu kadronun aldığı sonucu kritik etmek veya eleştirmek çok doğru değil.

Neredeyse Beşiktaş'ın ilk 11 olarak gördüğü en az 7 oyuncusu sahada yok.

Bunlara alternatif, ilk 11'de oynayabilecek kulübe gücü olan oyuncuları kulübede de yok! O yüzden Ajax gibi oturmuş, oynadığı son 8 lig maçının yedisini kazanmış, uzun dönemdir ciddi bir yapılanma içerisinde olup Avrupa'da final oynayabilen bir takıma karşı işi hiç de kolay değildi.



İSTEDİĞİ GİBİ OYNADI

Sahada kolay da olmadı. Ajax istediği gibi oynadı, oyunu kontrol etti, goller attı... Yani aslında kendine olabilecek tüm avantajları, Beşiktaş'ın da bulunduğu pozisyonu iyi değerlendirip kendi lehine kullandı. Kenan'ın ayağından gelen golün değeri ve anlamı çok büyüktü. O da maalesef hakemin vicdanına takıldı.



GENÇLER UMUT VERDİ

Beşiktaş adına belki bu kadar sıkıntılı olan bir dönemde güzel olan şey ise, şans alan genç oyuncular Can, Serdar, Berkay gibi oyuncuların bu takım için süreç içerisinde son derece önemli bir kazanç olacaklarını göstermeleri oldu. Aslında Beşiktaş, bu sezon oluşturduğu ideal 11'ini bu tür maçlarda sahaya çıkartabilse, Ajax karşısında hem kafa kafaya oyun hem de skor ortaklığı yaşayabilirdi. Ama dediğimiz gibi sakatlıklar, eksikler, Beşiktaş'ın belini değil her yerini büktü.