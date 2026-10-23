FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026







KOÇ

Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA

Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER

Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor.



YENGEÇ

Bu gün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız doruk yapabilir. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaktır. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size hak vereceklerdir.



ASLAN

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Çevresel alışkanlıklara uyum gösterin.



BAŞAK

Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.



TERAZİ

İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olun. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin.



AKREP

Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Partnerinize zaman ayırmalısınız.



YAY

Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. Fakat siz yine dikkatli olmalısınız.



OĞLAK

Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk, sosyal ve çevresel ilişkilerinizi yeniden gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.



KOVA

Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Ortak çalışmalar için uygun bir gün.



BALIK

Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.