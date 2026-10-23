Yıldız falınız

KOÇ
Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
BOĞA
Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER
Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor.
YENGEÇ
Bu gün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız doruk yapabilir. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaktır. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size hak vereceklerdir.
ASLAN
Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Çevresel alışkanlıklara uyum gösterin.
BAŞAK
Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.
TERAZİ
İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olun. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin.
AKREP
Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Partnerinize zaman ayırmalısınız.
YAY
Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. Fakat siz yine dikkatli olmalısınız.
OĞLAK
Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk, sosyal ve çevresel ilişkilerinizi yeniden gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.
KOVA
Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Ortak çalışmalar için uygun bir gün.
BALIK
Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.