Aylardan beri Altay'ın defans zaaflarının olduğundan bahsediyorduk. Ve gol yediği zaman geriye dönüşünün zor olacağından bahsediyorduk.

Göztepe ve Beşiktaş maçlarında bir şekilde geriye döndüler. Ama bunlar kendi sahasında olan maçlardı. Altay G.Antep FK karşısına sanki şampiyon olmuş ve hiçbir iddiası olmayan bir takım hüviyetinde çıktı.



SÖYLEDİKLERİMİZ DOGRU ÇIKTI

Karşısında Maxim, Merkel ve Sagal gibi iyi futbolcuların olduğu bir G.Antep olduğunu düşünmeden sahaya çıkmışlar. G.Antep FK bu ligin iyi takımlarından biri olduğunu gösterdi.

Söylediklerimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Altay'ın gol yedikten sonra bir çöküş yaşayacağını öngörmüştük. Daha takım olabilmenin ne olduğunu Altay'lı futbolcular algılayamamışlar. Dört-beş maçlık galibiyetin bir takım olmaya yetmeyeceğini G.Antep FK maçında yenilen 1. penaltı golünden sonraki çöküş bize gösterdi. Ligde dereceye oynamak için 1. golü yesen bile defansını sağlam tutup, kontrollü ataklarla gol aramak lazımdı.



3-0'DAN SONRA AKILLANDI

Altay son derece amatörce davranıp kontrolsüz çıkışlarla kalesinde iki tane daha gol gördü. 3-0'dan sonra aklı başına geldi.

Fakat oyun için zamanları kalmamıştı. Gol yenildiği zaman ne yapılması gerektiğini Mustafa Hoca'nın takıma izah etmesi ve kontrolün bırakılmaması gerektiğini anlatması lazım. Bu olağan bir sonuç. G.Antep FK iyi bir takım ama Altay'ın deplasman maçlarındaki defanstaki hataları devam ederse büyük sıkıntı yaşayacaklar. Altay, Mustafa Denizli önderliğinde lige kontrollü bakmak zorunda.

Kaybedilen bir şey yok. Ancak defansla, çöküşün önüne geçilmesi lazım.