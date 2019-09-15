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Anasayfa > Yazarlar > Son ayak tek
Son ayak tek ERGUN ONARIR Son ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.09.2019, 00:00
1.AYAK: Arapların sentetikteki 17 handikapı çekişmeli geçmeye aday. Afacan, Eseralp, Zazahasan, Boraltan ve Tuğbey öncelikli isimler.
Bütünay yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerde Lizas, Aly Wins, İsmihan, Çalışkanhan, Victory Flight ve Hill Head çekişmesine Empire Son da katılabilir.
3.AYAK: "Kaya Erkkul" koşusunda Corcavado, Blaze To Win, Stallion Falcon ve Hosli birincilik adaylarım. Depository ve Super Steel geniş oynayanlara.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Joe Clarke" koşusunda Magic Man ve Final birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Storm Light, Queen Lily ve Marakay birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışı formunu geliştiren Brownsville'nin kazanmasını bekliyorum.
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