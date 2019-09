1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Madalyon, Ova Kartalı, Turbocu ve Döver öncelikli isimler. Karaçelik, Fırtına Vadisi ve Starbir geniş oynayanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta ilk şansı Daşçı Poyraz'a veriyorum. Mürülü ve Öktem de kazanırsa sürpriz sayılmamalı.

3.AYAK: Kumdaki 14 handikapta Cash To Master, Kephissos, Belenus ve Grand Harmony arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışını kapatmak gerekir. Ancak handikap puanı bana göre yetersiz Moon Father yazılmayabilir.

5.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 2 handikap kapışmasında Oneandonly, Aslan Adam ve Little King öne çıkıyor. My Swety Boy ve Halilşah sürpriz bekleyenlere.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Aybet'in kazanmasını bekliyorum.