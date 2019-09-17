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Anasayfa > Yazarlar > Aybet kazanabilir
Aybet kazanabilir ERGUN ONARIR Aybet kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.09.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Madalyon, Ova Kartalı, Turbocu ve Döver öncelikli isimler. Karaçelik, Fırtına Vadisi ve Starbir geniş oynayanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta ilk şansı Daşçı Poyraz'a veriyorum. Mürülü ve Öktem de kazanırsa sürpriz sayılmamalı.
3.AYAK: Kumdaki 14 handikapta Cash To Master, Kephissos, Belenus ve Grand Harmony arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışını kapatmak gerekir. Ancak handikap puanı bana göre yetersiz Moon Father yazılmayabilir.
5.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 2 handikap kapışmasında Oneandonly, Aslan Adam ve Little King öne çıkıyor. My Swety Boy ve Halilşah sürpriz bekleyenlere.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Aybet'in kazanmasını bekliyorum.

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