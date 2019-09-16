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Anasayfa > Yazarlar > Kutup kazanabilir
Kutup kazanabilir ERGUN ONARIR Kutup kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.09.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında Share Together, Alidev, Kızıl Dev, Journalist ve Bu Da Bator kapışmasına Lion Flag da katılabilir.
2.AYAK: Maiden yarışta Tenda Hanım, Cesurhalim, Dağcan, Gupse, Terapist ve Dondurmacı birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında ilk şansı Firey Ates'e veriyorum. Mertalibaba, Has ve Efehalil imkanlar ölçüsünde kupona eklenmeli.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların açık yarışında Casa Grande, Rabenda ve Karabayırlı öncelikli isimler. The Perfect Show yeri olanlara.
5.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışı formunu geliştiren Kutup'un kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Esesfırtına ile Badinhan birincilik adaylarım.

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