See You Soon

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 14 handikap kapışmasında Maylin, Şehriban, Lawson, Wonderfull, Börü ve Gideregider öne çıkıyor.

2.AYAK: Uzun mesafeli maiden yarışta Khan Of The Sea, Bahariko, Baba Cahit, Beautiful Dreamer ve White Cattleya birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK:

Yamaklara ait 4 şartlı yarışta Gül Yeleli, Yarımada ve Fadik arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışını yenilgi yüzü görmeyen See You Son'un kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Çimdeki 16 handikap yarışında Şirinlady, Darkin, Sakeena ve Criminal çekişmesine Waltz Goes On da katılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Atlashan favorim.

Gelişen formuyla Felicita da kesinlikle ihmale gelmez. İyi şanslar.