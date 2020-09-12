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See You Soon ERGUN ONARIR See You Soon ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.09.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 14 handikap kapışmasında Maylin, Şehriban, Lawson, Wonderfull, Börü ve Gideregider öne çıkıyor.
2.AYAK: Uzun mesafeli maiden yarışta Khan Of The Sea, Bahariko, Baba Cahit, Beautiful Dreamer ve White Cattleya birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK:
Yamaklara ait 4 şartlı yarışta Gül Yeleli, Yarımada ve Fadik arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışını yenilgi yüzü görmeyen See You Son'un kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Çimdeki 16 handikap yarışında Şirinlady, Darkin, Sakeena ve Criminal çekişmesine Waltz Goes On da katılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Atlashan favorim.
Gelişen formuyla Felicita da kesinlikle ihmale gelmez. İyi şanslar.

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