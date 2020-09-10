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Anasayfa Yazarlar Bosna Hersek tek
Bosna Hersek tek ERGUN ONARIR Bosna Hersek tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.09.2020, 00:00

1.AYAK: Energin, Aşıkbey Derin Mavi, Hüma Sultan, eküri destekli Arbedaş ve Prenses Aslı çekişmesine Agah ve Atomsaçan da katılabilir.
2.AYAK: Tayların yarışında Leopon, Erbabam ve Ambusher öne çıkıyor. Peace Ruby ve White Spear yeri olanlarca eklenmeli.
3.AYAK: Maiden yarışta Benzenci, Yalazalp, Irmak ve Bir mart birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Arap taylarının "Karacabey T.İ." koşusunu süper formda Bosna Hersek'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
5.AYAK: Çim pistteki 22 handikap mücadeleli geçecek. Khal Drogo, Aybars, Magfellow, My Perfection ve Oneardonly arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen ma iden yarışta Saitbey ve Feridun Abi birlikte düşünülmeli. İyi şanslar.

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