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Anasayfa Yazarlar Royal Avşar tek
Royal Avşar tek ERGUN ONARIR Royal Avşar tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.09.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların "satış 1" koşusunda Aslansütü, Turbocu, Küçük Demirkırım, Ezhanım ve Pexuss çekişmesine Ateşhattı da katılabilir.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Shannara, Brokoli ve Angel Of Lucky öne çıkan taylar. Hollywood Girl yeri olanlara.
3.AYAK:
Yamakların 5 şartlı yarışında Boztepebeyi, Başpehlivan ve Nasuhoğlu öncelikli isimler. Vanlımaho sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK:"Seymenler" koşusunu sert rakiplerine rağmen Royal Avşar'ın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Çim pistteki 15 handikapta Cömertoğlu, Prenses Derya, Ceceli ve Canım Çidem birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Moonlight Sonata, Pixy, Mandalorian ve Princess Nazom arasında kazanan belirlenir.

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