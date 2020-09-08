1.AYAK: Arapların "satış 1" koşusunda Aslansütü, Turbocu, Küçük Demirkırım, Ezhanım ve Pexuss çekişmesine Ateşhattı da katılabilir.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Shannara, Brokoli ve Angel Of Lucky öne çıkan taylar. Hollywood Girl yeri olanlara.

3.AYAK:

Yamakların 5 şartlı yarışında Boztepebeyi, Başpehlivan ve Nasuhoğlu öncelikli isimler. Vanlımaho sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK:"Seymenler" koşusunu sert rakiplerine rağmen Royal Avşar'ın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Çim pistteki 15 handikapta Cömertoğlu, Prenses Derya, Ceceli ve Canım Çidem birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Moonlight Sonata, Pixy, Mandalorian ve Princess Nazom arasında kazanan belirlenir.