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Anasayfa Yazarlar Hilaleda şanslı
Hilaleda şanslı ERGUN ONARIR Hilaleda şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.09.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Onuktan, Karbatur, Kafkasım, Karakaplı ve Muzobaba birincilik mücadelesi verecek taylar.
2.AYAK: Tayların satış 2 koşusunda Magician Gosha, Untimely, Sepulveda, Empress Faustina, Pine Apple ve Banes öne çıkan isimler.
3.AYAK: 4 şartlı yarışta La Querda, Big Name, Tivoli, Saetta öne çıkan taylar. Güvenimsin sürprizde.
4.AYAK: "Atilla Özsoy" koşusunda Ardaşah ve Hawking kupaya daha yakın isimler.
5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında Ertegi, Kaanberk ve Alevsaçan daha şanslı isimler.
Buzkralı ve Anıl Prenses geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Hilaleda'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir. İyi şanslar.

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