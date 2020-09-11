1.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Onuktan, Karbatur, Kafkasım, Karakaplı ve Muzobaba birincilik mücadelesi verecek taylar.

2.AYAK: Tayların satış 2 koşusunda Magician Gosha, Untimely, Sepulveda, Empress Faustina, Pine Apple ve Banes öne çıkan isimler.

3.AYAK: 4 şartlı yarışta La Querda, Big Name, Tivoli, Saetta öne çıkan taylar. Güvenimsin sürprizde.

4.AYAK: "Atilla Özsoy" koşusunda Ardaşah ve Hawking kupaya daha yakın isimler.

5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında Ertegi, Kaanberk ve Alevsaçan daha şanslı isimler.

Buzkralı ve Anıl Prenses geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Hilaleda'nın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir. İyi şanslar.