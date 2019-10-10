A tatürk Spor Salonu'nda 600 talihli seyirciden biriydim. 57 yıldır bu tarihi salonda ne maçlar oldu, ne turnuvalar, lig sınavları, kupa şampiyonlukları oynandı. Ama dün geceki Şampiyonlar Kupası Finali gibisini ne gördük, ne de yaşadık. Eczacıbaşı da, Vakıfbank da dünyanın gıpta ettiği süper yıldızları voleybol podyumuna çıkardı. Gururla söylemek isterim ki bu iki takımımız şu anda Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğunda final oynarlar. Avrupa Şampiyonu Sırbistan'ın gözdeleri Boskovic, Ognenovic, Rasic, dünya devi Brezilya'nın starları, Natalia Pereira ile Gaby, G.Kore'nin harikası Kim Keong, Amerikalı Carli Lloyd ile İsveçli Haak ve bizim Sultanlar'ı, Hande'yi, Ebrar'ı, Kübra'yı, Meliha'yı, Zehra'yı, Gözde'yi ve Cansu'yu, liberolarımız Simge ile Gizem'i izlemek ne muhteşem duyguydu.

ÖZLEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER VARDI

İzmirliler Voleybol Federasyonu'nun final armağanına teşekkürü borç bilerek biletleri iki günde tüketerek karşılık verdiler, çok kişi bilet bulamadı. Salondaki ambiyans ve destek ise inanılmaz derecede güzeldi.

Muhteşem bir voleybol seyirci vardı yan yana kol kola oturdular, takımlarını desteklediler.

Polis yoktu güvenliğe hiç ihtiyaç yoktu. Özmemişiz, ne güzeldi. Eczacıbaşı Kim-Boskovic'in smaç üstünlüğüyle ilk seti 25-14 gibi ezici bir üstünlükle aldı.

Vakıfbank'ta Guidetti'nin Brezilyalı Gaby'i ancak ikinci setin ortalarında oyuna alması büyük hataydı. Eczacıbaşı durumu 2-0 yaptıktan sonra canlanan sarı-siyahlılar, Meliha, 18 yaşındaki isveçli Haak ile Gaby'in iyi oyunlarıyla ve çok iyi blok yaparak mücadeleye tutunarak durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Kısa sette ise Eczacıbaşı yeniden beklenen oyununa dönerek seti 15-11 maçı da 3-2 kazanmasını bildi.