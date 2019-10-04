9 Ekim Perşembe günü hiç kimseye randevu vermeyin.

Türkiye'nin en büyük voleybol şöleni ŞAMPİYONLAR KUPASI FİNALİ", o gün saat 20.00'de İzmir Atatürk Vestel Venus Salonu'nda Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak.

Takımlar ve voleybolseverler bu yılın finalinin heyecanına girdi.

Dünya yıldızlarını izlemek istiyorsanız bilet edinmek için sadece 5 gününüz var. Bilet fiyatları sudan ucuz, sadece 10 lira. Biletway. com'dan temin edebilirsiniz. Satışa çıktığı ilk gün 3000 bilet satıldı.

Salonun kapasitesi 5000. Biletler bitti bitecek. Boskovic, Ognenovic, Keong, Natalia Pereira, Carli Lloyd ve Gibbemeyer ve Türk milli yıldızlarını zevkle izleyeceğiz.



ONLAR GELECEĞİN YILDIZLARI



İzmir Voleybol İl Temsiliği son derece güzel bir çaba içersine girerek İzmir Mini Voleybol Şenliği düzenledi.

Bostanlı'da Balkan Voleybol Şampiyonası için hazırlanan iki kortun yanındaki iki kortta minikler bu spor dalında geleceğin başarılı isimleri olma yolunda ilerleyebileceklerinin ümidini saçtılar. 12 takımın ve 120 sporcunun katıldığı şenlik görülmeye değerdi. Aileler ve bu sporu sevenler miniklerin becerilerine hayran kaldılar. Biz de onlara başarılar dilerken Voleybol Federasyonunu ve İzmir İl Temsilciğini kutluyoruz.



BALKANLAR'I FETHETTİK



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen 2019 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası Bostanlı Plajı'nda güzel ve heyecanlı maçlara sahne oldu. Türkiye her iki kategoride de altın madalya kazandı. Bayanlar finalinde Merve Çelebi/Bahanur Gökalp ikilisi, Aleksandrova/Kyoseva (Bulgaristan) ekibini 21-14 ve 21-15'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 2019 Balkan Şampiyonu oldu. Erkekler kategorisinde ise Moldovalı ve Rumen rakiplerini yenmeyi başaran Türk ekipleri finalde rakip oldu. Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisi, Selçuk Şekerci/ Sefa Urlu ekibini 2-0 (21-10, 21- 14) yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da izledi, madalya ve çekleri verdi