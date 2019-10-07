Mustafa Kemal Paşa Salonu dün muhteşem bir kucaklaşmaya sahne oldu. Karşıyaka Camiası, 3 yıl ayrı kaldığı basketbol takımını Lig ve Cumhurbaşkanlığı Şampiyonluklarına taşıyan, Avrupa'da final oynatan Ufuk Sarıca'yı harika tablolarla bağrına bastı. Pazar günü öğleyin oynanan Ariel Üniversitesi maçına 6000 kişi gelmişti. KSK'ye yakıştı. Kaf-Kaf'lar rahat kazandılar. Sarıca'nın etkisi hemen belli oldu, süratli oyun ve fast-break'ler. Tabii yeni kurulan bir kadrodan hemen yüzdeyüz randıman beklenmez. Ama Fransa Milli Takımında oynayan M'Baye tek başına seyirciyi salonlara çekecek belli. İki kişi arasında uçarak bir ters smaç vurdu, NBA'de bile alkışlanır.

Sayı da atıyor, ribaunt da alıyor.

Triche çok etkili. Morgan ise pota altında mükemmel de, faul atışına çok çalışması gerek, bu kadar faul kaçırılmaz. Kennedy her zamanki gibi kaldığı yerden devam. Taylor için karar veremedik, çabuk faul problemine girdi. Takımın tek eksiği ribauntlar, dikkat. Kadroya baktım, hepsinden de yararlanılabilir. Fikstüre göre Kaf-Kaf, ilk yarıda Fener, G.Saray, Efes, tüm iddialılarla İzmir'de oynuyor. Ellerimizi ovuşturalım, ne maçlar izleyeceğiz.

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