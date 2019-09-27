Çok başarılı yönetimiyle Türkiye'yi voleybolda dünya devleri arasına sokan Voleybol Federasyonu, İzmir'e de çok büyük bir armağan verdi. YENİ ASIR'ın 30 Ağustos 2019'daki SMAÇÖR Köşesi'nde "İZMİR'E YAKIŞIR" başlığıyla verdiği, "Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasındaki Şampiyonlar Kupası maçının İzmir Atatürk TVF Venus Salonu'nda oynanmasını isteyen haberi üzerine duyarlı davranan federasyon, bu müthiş maçın 9 Ekim günü İzmir'de oynanmasını kararlaştırdı.



İZMİR'LİLERİN HAKKIYDI



YENİ ASIR, haberinde İzmirlilerin geçen sezon İzmir'deki ARKASFenerbahçe erkekler şampiyonluk paketine gösterdiği olağanüstü ilgiye ve centilmence desteğine değinmiş, İzmirli voleybolseverlerin bir büyük organizasyonu hakettiklerine değinmişti.

Gazetemizle her zaman iyi ilişkiler gösteren Voleybol Federasyonu Başkanı M.Akif Üstündağ ve yönetim kurulu önerimizi uygun buldu ve iki süper dünya devi Vakıfbank- Eczacıbaşı süper ŞAMPİYONLUK KUPASI maçını İzmir'e verdi. Bu konuda Sn.Üstündağ ve yönetimini, büyük anlayış ve çaba gösteren Kurumsal İletişim ve Birim Müdürü Sn.Sezgin Eren'i de kutluyor, teşekkür ediyoruz.

İnanıyoruz ki İzmirliler 9 Ekim'i iple çekecek ve tribünleri yine tıkabasa dolduracaklardır.

Yüreğimiz şimdiden kıpır kıpır.

Şampiyonlar Kupası maçında İzmirliler dünyanın hayran kaldığı yıldızların mücadelesini heyecanla izleme fırsatı bulacak.

Vakıfbank'ta Avrupa Şampiyonu Sırbistan'ın MVPsi Ogneanovic ve milli takımımızın yıldızları Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Kübra Akman, Gözde Yılmaz ve libero Gizem Örge var.

Eczacıbaşı'nda ise Avrupa'nın süper smaçörü Sırp Boskovic, G.Kore'li Kim Keong, Brezilyalı Natalia Zilio Pereira, ABD'li pasör Carli Lloyd, ABD'li orta oyuncu Laureen Gibbemeyer, Hande Baladın, libero Simge Şebnem Aköz bir çırpıda sayıverdiğimiz voleybol yıldızları.



KSK VOLEYBOL ŞÖLENİ



Karşıyaka Voleybol Şubesi yönetiminin, bu spor dalına ve Karşıyaka'ya yararlılıklar gösteren Dr.Rasih Mardinçelebi adına geleneksel hale getirdiği turnuva bugün Karşıyaka Mustafa Kemal Paşa Salonu'nda başlıyor. Karşıyaka'nın yanısıra, Sarıyer Belediyespor, İller Bankası ve İzmir B.Ş.Belediye'nin katıldığı dörtlü turnuvada Karşıyaka ilk maçını saat 18.00'de İller Bankası ile oynuyor. Diğer karşılaşma saat 16.00'da İzmir B.Ş.Belediye ile Sarıer Belediye arasında.