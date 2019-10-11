Voleybol Federasyonunun jest yaparak İzmir'e verdiği Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali İzmirlilerin bu spor dalına verdiği önemin gösterildiği müthiş ilgiyle taçlandı. Eczacıbaşı ile Vakıfbank dünya yıldızlarıyla gerçek voleybol şov sundu. Salonda 6000 spor centilmeni vardı, analı, babalı, kızlı, oğullu, hatta nineli, dedeli. Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ı tutanlar yanyana oturdular, sadece alkışladılar, tezahürat yaptılar, güvenliğe hiç ihtiyaç duyulmadı. Nasıl imrendik bilemezsiniz. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş taraftarları da örnek almalıydı. Eczacıbaşı, Boskovic, Kim ve Pereira gibi üç yıldızıyla 2-0 öne geçiverdi. Böyle bir büyük final 3-0 biterse yazık olur" derken, Çin'e dönen starı Zhu Ting'in yerini dolduramamış görünen Vakıfbank, Haak, Meliha, Gabi ve Zehra ile canlanarak durumu 2-2'ye taşıdı ama dünya süperi, aynı zamanda MVP seçilen Boskoviç, Eczacı'yı şampiyonluğa taşıdı. Herşey güzeldi de görüntüleme sisteminin uygulanmasındaki hatalar can sıktı. Federasyon bu konuda eğitim vermeli. Tam 3 saat rüyada gibiydik. Voleybol Federasyonu Başkanı M.Akif Üstündağ'a, yönetim kuruluna, kusursuz organizasyon için çaba gösteren Sezgin Eren'e teşekkürlerimizle. Tabii sponsor Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e de.



OTURARAK OYNAYIN



Engeliler da artık voleybol oynayabilecek. Avrupa Birliği Erasmus+ Sit2Play projesini yürüten ortaklar arasındaki Voleybol Federasyonumuz, projenin önemli ayaklarından biri olan ulusal turnuvaya ev sahipliği yaptı. 4 takımın yer aldığı turnuvada, Ankara'da oynanan maçlarda Karaman Karması takımı şampiyon oldu. Serçev Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği, Zonguldak Karadeniz Ereğli Karması üçüncülüğü, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Ortaokulu da 4.lüğü elde etti. Şampiyon Karaman Karması, 19-20 Kasım'da Roma'daki uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazandı. Egeli engelliler de takımlar kurmalı artık.



SULTANLAR'IN DİŞİNE GÖRE



CEV Avrupa Kıtası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele edecek Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. B Grubu'nda Almanya, Hırvatistan ve Belçika ile oynayacağız. Ekibimiz bu üç rakibi de eleyecek güçte. A Grubu'nda ise Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan var. Eleme maçlarına Hollanda'nın Apeldoorn şehri ev sahipliği yapacak. Elemeler, gelecek yıl 5-12 Ocak'ta yapılacak, gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz olarak eşleşecek. Elemelerde şampiyonluğa ulaşan ülke, doğrudan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.



PLEVNE NAMAĞLUP ŞAMPİYON



Tokat Bld. Plevne, Balkan Kupası'nda namağlup şampiyon olmayı başardı. İlk maçında Kosova'nın Prishtina takımını 3-0 yenen Tokat'lılar ikinci ve son maçında ev sahibi ülkeden GIO Strumica (Kuzey Makedonya) takımını 25-11, 25-15 ve 25-18'lik setlerle aşarak tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu, 2019 CEV Challenge Kupası'na Eleme Turu'ndan katılma hakkı kazandı. Tokat Bld Plevne'nin bu kupadaki rakibi ise Macaristan'ın Kazincbarcika takımı oldu.