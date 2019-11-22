Seramiğin dünyaca ünlü markası Kale Seramik'in Bayanlar Voleybol Ligindeki Çan kasabası temsilcisi Kale 1957, Birinci Lig'de önüne geleni yeniyor. İkinci Ligde geçen sezon namağlup şampiyon olan Kale 6'da 6 yaparak zirveye kuruldu. Ç.Kale ilçesinin takımı, kentinin temsilcisi Ç.Kale Belediye ligde dikiş tutturamazken önemli başarılara imza atıyor. Son maçında şampiyon adayı Sarıyer'i hem de İstanbul'da 3-0 yendi. Başkan Serter Gezer, Ç.Kale'nin gözde ilçesi Çan' da bayan voleybolunda alt yapıya çok büyük önem verip Çan'ı tam bir voleybol kenti yapmayı hedeflediklerini söyledi.



KAF-KAF ATAK YAPTI



Bayanlar Voleybol 1.Liginde İzmir'in temsilcilerinden KSK, Marmara Akademisi'ni ezici bir üstünlükle 3-0 yenerek Play-Off barajının içine iyice girdi, 5.sıraya yükseldi. Göztepe ise Altınoluk deplasmanında rahatça 2-0 öne geçtiği halde gerisini getiremedi ve rakibine 3-2 yenilmekten kurtulamadı ama yine de 1 puan aldı. Göz-Göz şu anda 8.sırada bulunuyor. İzmir B.Ş.Belediye ise tek galibiyetle yine tehlikeli bölgedeki takımlar arasında duruyor ama B.Çekmece maçında umut verdi, güçlü rakibine 3-2 yenildi. Pazar günü saat 14.00'de KSK, Kale 1957 deplasmanında terleyecek, Göztepe ise 14.00'te Marmara Akademi'yi ağırlayacak. İzmir BŞB, yine saat 14.00'te Altınoluk'u deplasmanda yenmeye çalışacak.



İLK RAUNT ECZACIBAŞI'NIN



Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düşen Eczacıbaşı Vitra ile F.Bahçe arasındaki ilk düelloyu Eczacıbaşı 25-23, 25-28, 23-25, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 galip bitirdi. Eczacıbaşı'nı iki yıldızı Brezilyalı Pereira (28 sayı) ve Boskovic (20 sayı) galibiyete taşırken, F.Bahçe'de Vargas'ın 23, Robinson'ın 18, Eda'nın 14 sayısı galibiyete yetmedi, büyük ümit Mihajlovic hayal kırıklığı yarattı, 8 sayıda kaldı. Vakıfbank ise şampiyonaya iyi başlayamadı, Scandicci'ye evinde 3-2 yenildi



LİGİN ZİRVESİNDE MÜTHİŞ YARIŞ



Efeler Voleybol Ligi'nde Ziraat Bankası, lider Galatasaray'ı, Silva'nın 20, Poglajen'in 10, Emin ve Hierrezuelo'nun 8'er sayısıyla 33- 31, 25-28, 25-18'lik setlerle 3-0 yenince namağlup takım kalmadı, başkent ekibi bayrağı devraldı. Ziraat, G.Saray ve F.Bahçe arasında belli ki şampiyonluk için büyük yarış var. Üç takımın da 17'şer puanı var, Ziraat 18'e 5 averajla tahtta, Cim-Bom 18'e 6 ile ikinci, Fener, 18'e 8 ile üçüncü sırada. Bu üç takımı ARKAS ile Spor Toto zorlayabilir, diğerlerinin şampiyonluk şansı yok gibi.