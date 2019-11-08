Yaklaşık 40 yıldır futbolda ezeli rekabet yaşayan Göztepe ile Karşıyaka 14 yıl sonra voleybolda da rakip olmanın zevk ve heyecanını yaşıyor. İki ekip yarın saat 14.30'da İzmir Atatürk Vestel Venus Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Ezeli rakiplerin bu güzel karşılaşması Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in jesti ile çok tatlı hale geldi. Daha önce olay çıkar endişesiyle maça KSK'li taraftarların alınmaması yolunda karar veren İl Spor Güvenlik Kurulu, Sepil'in aracılığı üzerine Karşıyakalı 250 taraftarın alınmasını kararlaştırdı. Sepil'in, "Ben aynı zamanda Kulüpler Birliği'nin de başkanıyım. İki takımın dostane bir maç oynamasına çalışmalıyız" dedi. KSK ile Göztepe Lig'de 2'şer galibiyet, 2'şer yenilgiyle Puan Cetvelinde peşpeşeler. Kaf-Kaf 7., Göz-Göz 8. sırada. İki takımın hocaları maç için şöyle dedi: İlker Alkan (Göztepe): Mehmet Sepil başkanımızın araya girmesiyle maçı her iki takımın taraftarlarının izlemesi süper oldu. Biz KSK'ye konukseverlik göstermeliyiz ki onlar da rövanşta bize aynı şekilde davransınlar. Aslında biz Fener, G.Saray, BJK değiliz, düşmanlık gereksiz. " Tamer Çamlıbel (KSK): "İki camia için düşman diyorlar, devam etmemeli. Bu kez barış, dostluk, kardeşlik kazansın. Kadınların mücadele edeceği bir maçta centilmenlikle tüm branşlara dostluk meşalesi yakalım."



FORMASI EMEKLİYE AYRILDI



VakıfBank altyapısında yetişen ve 19 yıl boyunca forma giyip 20 kupa kazanan Gözde Kırdar'ın iki (2) numaralı forması, Vakıf- Bank Spor Sarayı'nda düzenlenen törenle emekli edildi. Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla 33 yıldır kadın voleybolu alanında faaliyetlerini sürdüren VakıfBank, voleybol takımının efsane kaptanı Gözde Kırdar'a özel tören düzenledi. Törene, VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil de katıldı.



FİLENİN KRALI: G.SARAY



Geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu F.Bahçe'yi üstüste 2 kez net şekilde yenen G.Saray voleybolun yeni devi olduğunu kanıtladı. Ezeli rakibini geçen ay 3-1 yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Cim-Bom, ligde de hem de deplasmanda 3-0 kazanarak (19-25. 23-25, 16-25) "En büyük benim" dedi. Takımını harika yöneten emektar pasör kaptan Selçuk 3 sayıyla da katkı yaparken, Venno 15, Burutay 13, Lucas 9, Aydın 8, Doğukan 7 sayıyla zaferi getiren isimler oldu. F.Bahçe'de ise Wouter'in 18, Hidalgo'nun 12, Thibault'un 11 sayısı yetmedi.