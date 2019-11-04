Fenerbahçe hafta sonra lider olma kısmetini Kayseri'de tepti, lig sonuncusu rakibine yenilerek hasretle şampiyonluk bekleyen taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı. İki takımın performans düzeylerinde adeta uçurum vardı. Kayseri hiç maç kazanamamıştı, F.Bahçe en fazla galip gelenler arasındaydı ve rakibi 6 eksikle sahaya çıkmıştı. Ama maç iyi oynamadan, fırsatları değerlendiremeden kazanılamıyor. Konyaspor maçında "Tamam F.Bahçe iyi bir sol kanat oyuncusu ve golcü kazandı" diye öve öve bitirilemeyen Rodrigues dün gece kabiliyet düşmanı çıktı. Çok kötü bir oyun sergiledi, kaçırılması atılmasından zor golleri kaçırdı.

Fener'in sol kanadı çalışmayınca yük tamamen sağ kanada, Moses'e bindi. Bu futbolcu güzel hareketler yaptı, harika bir şutunda üst direk sanki kırılacak gibiydi.

Büyük ümit golcü Vedat Muric markajdan kurtulmak ve top almak için çok gerilere geldi, o da dökülenler arasındaydı.



SİZ NE İŞ YAPARSINIZ ?

F.Bahçe'de orta sahada herşeyin 39 yaşındaki emektar Emre Belözoğlu'ndan beklenmesi ilginçti. Gustavo ile Ozan Tufan pozisyon ve tehlike yaratma konusunda hayli etkisiz kaldı. Koca Maraton sadece Emre ile yürümez. F.Bahçe bu durumda yakaladığı Kayserispor'a bile yeniliyorsa şampiyonluktan sözedemez. Ersun Yanal da maçı bir seyirci gibi seyretti, oyuncu değiştirmeyi ancak takım yenik duruma düştükten sonra akıl edebildi, Atı alan Üsküdar'ı geçmişti bile. İş yapacak adam Moses'i çıkarıp Deniz Türüç'ü alması, Rodrigues'i oyunda tutması tam bir komediydi ve oyunu okuma yönünden ne kadar zayıf olduğunun da açık bir göstergesiydi. Kayserispor, Bülent Uygun'la bayağı düzelmiş, Uygun, sarı-kırmızılı takımı toparlamış.

Golcü Adebayor'a orta sahada top dağıtmak görevi vermesi çok akılcıydı. Umut'u ilerde bıraktı, o da golünü attı. Hakem Arda Kardeşler iyi bir maç yönetemedi, sürekli faul yapan oyunculara kart çıkarmayı akıl edemedi, oyunu tutamadı.

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