Göztepe, Rota Koleji'nin isim hakkını alarak Kadınlar 1.Lige girince sevinmiştik. Sarı-kırmızılılar daha önce uzun yıllar bu branşta başarılar gösteren bir kulüptü. Ama ister istemez KSKGöztepe'nin 80 yaşına geldiğim halde hala nedenini bilemediğim futbol düşmanlığının voleybolda da yaşanma ihtimalini, bu güzel spor dalını da çirkinleştireceğini düşünerek irkildim. İzmir İl Güvenlik Kurulu olay çıkabileceği ihtimaliyle KSK'li taraftarların maça alınmamasını kararlaştırmıştı. Ama Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, idealist bir davranışla dostluk adına güzel bir girişimde bulunmuş, 250 KSK'li taraftarın da maça girmesini sağlamıştı, taraftarların da buna katkı koyacağını umut etmişti.



MAÇA GELMEMİŞLER



Keşke haklı çıksaydı. Maalesef futbol seyircisi tribünlerde maç izlemeye gelmemişti. Her türlü küfür, sahaya yabancı madde atmak eylemi yapıldı. Hele bu olayların kızların maçında gerçekleşmesi daha da kötü oldu. Sporcular olayları dehşetle izlediler, saatler süren duraklamadan sonra seyirci boşaltılarak maç ancak 6.5 saatte tamamlanabildi. Türkiye'ye rezil, TV'lere, gazetelere malzeme olduk. ARKAS-F.Bahçe Lig Finali ve Eczacıbaşı-Vakıfbank Şampiyonlar Kupası'ndaki centilmenliğiyle alkışlanan İzmir tüm bu özelliğini bir maçta yoketti. Çıkan olaylar için verilen cezalar önemli değil. Önemli olan İzmir'in kaybı. Ama Sn.Sepil ve tüm yöneticiler, dostluk adına ne olursa olsun girişimlere devam etmeli.



GÖZTEPE VE KSK PLAY-OFF EŞİĞİNDE



Bayanlar Voleybol 1.Liginde İzmir'in temsilcilerinden Göztepe ile KSK Puan Cetvelinde 6.cı ve7'nci sıraları alarak play-off mücadelesi veriyor. Görünen tablo şimdilik bu iki takımdan birinin hedefe ulaşacağını gösteriyor. Sarıyer, Boluspor ve Ç.Kale ekibi Kale 1957'nin 5'te 5 yaparak zirveyi paylaştığı ligde Göz-Göz'ün 3, KSK'nin ise 2 galibiyeti var. İzmir B.Ş.Belediye ise tek galibiyetle tehlikeli bölgedeki takımlar arasında. Pazar günü saat 16.00'da KSK, İzmir'de Marmara Akademi'yi ağlarken, Göztepe 16.00'da Altınoluk deplasmanında terleyecek. İzmir BŞB'nin 14.00'te İzmir'deki rakibi B.Çekmece.



ARKAS DOĞRU YOLDA



Türk Voleybolunda her türlü başarıyı tadan ARKAS, taşıma suyla değirmen dönmeyeceğinin bilincine vararak altyapıya yöneldi. Yabancı olarak sadece Kanadalı pasör Jay Blankenau'yu ve bir vefa örneği olarak camianın çok sevdiği Brezilyalı libero Paolo Bravo'yu kadrosunda tutan mavi-beyazlılar, bünyesinden yetişen Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Burak Çevik, Muhammet Kaya, Çağatay Durmaz. Efe Mandıracı, İlker Esin. Halit Kurtuluş ve Caner Ergül'le geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler herne kadar Bosna asıllı olsa da Türk Milli Takımında oynadıkları için artık bizden sayılıyor. ARKAS kadrosunun yüzde 70'i altyapıdan olan Efeler Ligi'nin tek takımı. Ayrıca yetiştirdiği Burutay, Hakkı ve Emin örneği yıldızlar da transfer oldukları takımları başarıya koşturuyor. Bu altyapı hamlesine rağmen ARKAS yine de nher takımın korkulu rüyası. Şampiyon adayı G.Saray'a nefes kesen bir mücadeleden sonra 3-2 mağlup olması da bunun bir delili. Doğu yoldasın ARKAS SPOR, seni çok parlak bir gelecek bekliyor. Diğer takımlar seni örnek alacak.