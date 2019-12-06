Karşıyaka Bayan Voleybol Takımı ligde zirve iddiası taşıyan takımlardan Bolu Belediyesi'ni 3-2 yenerek 6.sıraya çıktı, play-off çizgisini yakaladı. Başantrenör Tamer Çamlıbel, 2 yabancıyla mücadele eden rakipleri önünde çok iyi bir oyun sergilediklerini 3-0 kazanabilecekleri maçın hakemlerin hatalarıyla 3-2'ye geldiğini vurguladı, taraftarın desteğini de övdü. Ligde İzmir Derbisi'nde İzmir BŞB, Göztepe'yi 3-2 yenerek tehlikeli bölgeden tamamen sıyrıldı.



Çanakkale'nin Çan ilçesi takımı Kale 1957'nin gövde gösterisi sürüyor. M.Erdem Akademi'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden ekip 8 maçtır yenilmezliğini sürdürüyor.



BİRİNCİ LİGE GDS SART

Voleybol Bayanlar ve Erkekler Birinci Ligler Sultanlar ve Efeler Liglerinin en yakın basamağı. Bu ligden çıkacak takımlar en üst ligde oynama hakkı kazanacak.

Gelin görün ki bu liglerdeki maçlarda öyle ilginç hakem kararları veriliyor ki şaşıyor kalıyor ve "Olmaz böyle şey" diyorsunuz.

Sadece baş ve yardımcı hakemlerin değil, çizgi hakemlerinin öyle falsoları oluyor ki, takımların kaderiyle oynanıyor. Sultanlar ve Efeler'de, Görüntülü Değerlendirme Sistemiyle hatalar asgariye indirildi ama Birinci Lig'dekiler bu hakten maalesef mahrum.



ŞAŞIRTAN KARARLAR

İzmir'deki KSK-Bolu maçında çizgi hakemleri KSK'nin içeri düşen toplarına akıl almaz şekilde out kararı verdiler, KSK 3-0 kazanacağı maçı 3-2 galip bitirebildi, 3 puan yerine iki puanla yetindi.

Bu sadece çarpıcı bir örnek. Kimbilir diğer maçlarda neler oluyor, ne hatalar yapılıyor. Voleybol Federasyonu'ndan dileğimiz:

Birinci Lig'deki önemli maçlarda da GDS uygulansın takımlar göz göre göre yanmasın. Ayrıca çizgi hakemi diyerek küçümsemeyin, vereceği bir kararla maçın kaderi değişebiliyor. Bunları da bir eğitimden geçirmek ve nerede duiracaklarını, nereye bakacaklarını öğretmek gerek.



ARKAS SPOR HEDEFE KİLİTLENDİ

Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetiyle büyük şok yaşayan İzmir'in gururu ARKAS, deplasmanda İnegöl'ü, İzmir'de de Ziraat Bankası'nı 3-0 yenerek kendine geldi.

Dış İlişkiler Sorumlusu Bahadır Osman, "Rotamızda emin adımlarla yürüyoruz. Zaten ligin en genç takımıyız, Ocak ayında takım tam rayına oturacaktır. Bu hafta Halk Bankası'na deplasmana gidiyoruz, sonra Spor Toto'yu ağırlayacağız.

İki maçta kazana cağımıza inanıyoruz.

Bu da bizi Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonraki sıraya üçüncü sıraya oturtacaktır" dedi.