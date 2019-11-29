Türk takımları Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Kadınlarda Vakıfbank, deplasmanda Finlandiya'nın LPSALO takımını 20-25, 10-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı da Slovenya'da Nova Kom Branik önünde 13-25, 17-25, 14-25'lik setlerle rahat galip geldi. Fenerbahçe BEKO da Poloya'nın Budowlani Lodz takımını 3-0 yenmeyi başardı. Erkekler Challenge Cup'ta ise temsilcimiz Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Macar rakibi VRCK Kazıncbarka'yı 2-3 mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Görülüyor ki yaşlı kıtada yine Türk Bayrakları dalgalanacak.



BURSA BŞB, İRAN'DAN UÇAN ŞERİF BULDU



Bursa BŞB İzmir'de ARKAS'ı 3-0 yenerek şaşırtırken İranlı 20 yaşındaki smaçörü Morteza Şerif alkışlandı, 11 sayıyla katkı yaptı. Türkiye'de kulüpler, Brezilyalı, Kübalı, Sırp oyunculara milyon Eurolar saçarken Bursa'nın komşu İran'dan daha düşük ücrete oyuncu alması akılcıydı. Adı "Uçan Şerif'e çıkan 1.93'lük Morteza Şerif, İran'ı U-21 Dünya Şampiyonu yaparken MVP seçildi. Şerif'in gayet güzel Türkçe konuşması avantajı. Türklere yakınlığını şöyle anlatıyor, "1999 yılında Batı Azerbaycan'ın bir eyaleti Urmiye'de doğdum. Kökenim Azeri Türk'üdür. Hedefim uzun yıllar Türkiye'de oynamak."

KAF-KAF İÇİN HAYDİ SALONA



Yıllardır kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ligde isminden sözettiren Karşıyaka Kadınlar Voleybol Takımı bu sezon da yine play-off'u zorluyor. Kaf-Kaf'lar yarın saat 16.00'da bu ligin en güçlü ekiplerinden Boluspor ile oynuyor. Başantrenör Tamer Çamlıbel bu maçı kazandıkları taktirde önlerinin açılacağını belirterek taraftarın desteğiyle başaracaklarına inandığını söyledi. Pazar günü Atatürk Vestel Salonu'nda 14.00'te İzmir BŞB-Göztepe maçı var.