TRT Spor Servisinin yaptığı geniş ankete katılanların yüze 40'ı Fenerbahçe'yi şampiyon göstermiş. Trabzonspor'a yüzde 20 şans verilmiş, G.Saray ile Beşiktaş'a daha az. Ama görülüyor ki bu ankete katılanların çoğunluğu F.Bahçe sempatizanı. Yıllardır şampiyon olamayan takımlarının bu sezon hedefe ulaşmasını yürekten istiyorlar. Ama bu iş taraftarın isteğiyle gerçekleşmiyor, F.Bahçe'nin rakiplerine gövde gösterisi yapmasına, Ersun Yanal'ın oyuncu değerlendirmede hata yapmamasına ve kadronun bu işi geniş yelpazede iyi kadroyla götürmesine bağlı. Sen sürekli defansa oyuncu transfer ederken, Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç oynamazsa forvetsiz kalırsan, devre arasında gidecekler arasında ismini afişe ettiğin Alper Potuk'tan medet umarsan, bu kadronun mucidi Bay Comolli'nin kulağını nasıl çekmeyelim ? Ya Ersun Yanal'ın Alper Potuk bir şey yapamazken Gary Rodrigues'i oyuna almak için 71 dakika beklemesine ve de gol kovalarken Deniz Türüç'ü alıp saldırması gerekirken Tolgay'ı çıkarıp defans oyuncusu Jailson'u alarak beraberliği kar sayıp yatmasına. Bilmeli ki bu tip maçları kazanamazsan şampiyon olamazsın.Sakın ola, "Malatyaspor gibi takımdan deplasmanda puan almak başadır gibi laflar etme, kendine güldürürsün.



HERŞEY EMRE DERSEN BU OLUR?

Emre Belözoğlu futbolumuzun en önemli isimlerinden. 39 yaşında hala gençlere taş çıkartarak çırpınıyor. Ama koca F.Bahçe herşeyi ondan beklerse vay haline. Korneri, frikikleri o kullanacak, top dağıtımını o yapacak ve sanki ondan başka penaltı atacak kimse yokmuş gibi en kritik anda tam devre bitecekken kazanılan penaltıyı da o'na attırırsan ayağına gelen büyük kısmeti tepersin.. İster istemez yorgunluk yaşayan Emre topu geri pas yapar gibi kaleciye "Buyur kurtar" derse galip gelemediğin için mazeretin kalmaz. F.Bahçe bir daha Malatya'yı böyle yakalayamaz. Jahovic hiçbirşey oynamadı, Guilherme döküldü. Sarı-lacivertliler bu maçı galip bitirseydi, zirve için büyük avantaj yakalayacaktı, beceremedi.

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