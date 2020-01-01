Hayli renkli bir devre daha geride kaldı. "Ne VAR ne yok" derseniz. En fazla da VAR vardı. Klasik üzere senenin son yazısında gerilimi taca atalım. Ve oyuncuların soyadlarından yola çıkıp hem Süper Lig’e hem de yazıya mizah katalım.

Beto, Poko, Roco, Sacko, Chico... Biraz Marcao azıcık Falcao. Mariano da vardı Baiano da. Muriç'i, Bajic'i, Aleksic'i, Behich'i. Elbette unutmayalım Adem Ljajic'i. Hayli renkli bir devre daha geride kaldı.

"Ne VAR ne yok" derseniz. En fazla da VAR vardı. Klasik olduğu üzere senenin son yazısında gerilimi taca atalım. Ve oyuncuların soy isimlerinden yola çıkıp lige mizah katalım.

Ligimizin futbol oynamanın haricinde farklı meslek gruplarını da benimseyen oyuncuları:

Uğur Çiftçi, Nadir Çiftçi, Aybars Tüfekçi, İrfan Can Kahveci, Kamil Ahmet Çörekçi, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Kerim Avcı, Murathan Sütçü, Berkay Sandıkçı, Mert Dikici, Bünyamin Balcı, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan.

Ligimizin gezmeyi seven oyuncuları:

Muhammed Şengezer, Alpay Çelebi, Taylan Antalyalı, Tayfur Bingöl, Orhan Ovacıklı, Übeyd Adıyaman, Emirhan Aydın, Alper Uludağ, Yiğit Kafkasyalı, Harun Kavaklıdere.

Ligimizin hayvansever yıldızları:

Hakan Arslan, Tolgay Arslan, Batuhan Arslan, Emre Kaplan, Ferhat Kaplan, Kerem Baykuş, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Kadir Kurt, Ziya Alkurt, Ahmet Kartal, Furkan Şahin.

Ligimizin sert oyun yapısına sahip isimleri: Mahmut Tekdemir, Emre Taşdemir, Hamza Özdemir, Özer Özdemir, Berat Özdemir, Hakan Demir, Muhammet Demir, Emre Demir, Ahmet Hakan Demirli, Uğur Demirok, Muğdat Çelik, Abdulkadir Çelik, Muhammet Çelik, Korcan Çelikay, Hasan Kaya, Furkan Çetinkaya, Ligimizin gözü yüksekte olan oyuncuları: Uğur Uçar, Salih Uçan, Onur Bulut, Umut Güneş, Berk Yıldız, Hüseyin Bulut, Aydın Karabulut, Umut Bulut.

Ligimizin renkli simaları: Enes Sarı, Yusuf Sarı, Emre Mor, Aytaç Kara, Uğurcan Çakır Ligimizin pes etmeyen oyuncuları: Burak Yılmaz, Kartal Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Haydar Yılmaz, Sefa Yılmaz Ligimizin geleneklerine bağlı ismi: Gökhan Töre Ligimizin ışıldayan forveti:

İlhan Parlak Ligimizin para puldan önce hastalık ve sakatlığın olmamasını önemseyen oyuncusu:

Emre Sağlık Ligimizin oynamamayı sıkıntı yapmayan ismi: Eren Derdiyok Ligimizin en hareketsiz ismi:

Salih Dursun Ligimizin en hareketli ismi:

Jimmy Durmaz.

İyi seneler...