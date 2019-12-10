8. hafta sonunda Alanya ve Trabzon’u konuşurken şimdi Sivas ve Beşiktaş’ı konuşuyoruz. Buradan yola çıkarak sezon sonuna ilişkin bir tahmin yapabilmek de güç haliyle. Çünkü basit bir sağlama ile 1 ve 7. sıra yer değiştirdi ki bu da nasıl ilginç bir lig olduğunun göstergesi

İlk yarının bitimine 3 hafta kala puan durumumuzu şu şekilde özetleyebiliriz... 1) Sürekli kazananlar 2) Bir kazanıp bir puan kaybedenler 3) Bir türlü kazanamayanlar. Fakat sürekli kazananlar da ligin başından bu yana bu istikrarı sağlayamadığı için puan farkının açılması pek mümkün olmadı. Bu nedenledir ki 6 hafta önceki zirve tablosu ile şimdiki arasında bariz bir değişiklik var. Yani 8. hafta sonunda Alanya ve Trabzon'u konuşurken şimdi Sivas ve Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Buradan yola çıkarak sezon sonuna ilişkin bir tahmin yapabilmek de çok zor haliyle. Çünkü basit bir sağlama ile 1 ve 7. sıra yer değiştirdi ki bu da nasıl ilginç bir lig olduğunun göstergesi. O tablodaki Alanya son 6'da inanılmaz bir irtifa kaybederek zirveden 7. sıraya gerilerken (Son 6 haftadan sadece 5 puan çıkarttılar) o tablodaki Sivas ise yine son 6'da inanılmaz bir uçuşa geçerek (Son 6 haftadan 18 puan çıkarttılar) zirveye kondular.

KARTAL YÜKSEK UÇTU

Uçmak demişken, sembolü zaten Kartal olan Beşiktaş'ın da kanatları olduğunu hatırlaması da ligin dengesini hayli değiştirdi. Öyle ki ilk 6 haftalık süreçte yönetim değişikliğine giden, teknik direktörünün istifası istenen ve futbolcuları tepki gören takım şampiyonluğun en önemli adaylarından birine dönüştü. Siyah-beyazlıların ligdeki son mağlubiyeti olan Trabzon sınavının ardından "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Abdullah Avcı'nın bunun bir çözüm olmayacağını dile getirip "Beşiktaş Kulübü olarak ligde ve Avrupa'da yarışan, sistemiyle gelişmiş bir takım oluşturma üzerinde çalışıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, her zaman zor durumlardan kafasını kaldırarak çıkmıştır" sözlerinin de doğruluğu da ispatlandı bakıma.

Ve orta gruptaki bir kazanıp bir puan kaybedenler arasında ışıldayan Denizlispor ile Göztepe'nin de uzun vadede ilk dörttekileri tehdit ederek yanaşması da olası ihtimaller arasında. Özellikle Göztepe'nin etkili bir forvetle (hatta bir de stoperle) Sivas etkisi yaratması hayli mümkün. 18 takım arasında kazanma serisi ile değil de kaybetmeme serisi ile dikkat çeken Başakşehir'in ve kadro gücünün farkına varacak Trabzon'un da en kuvvetli şampiyonluk adayları arasında olduğunu söyleyebiliriz. Başakşehir berabere biten 5 maçının ikisini kazanmış olsa şu an Sivas ile aynı puandaydı. F.Bahçe ve G.Saray'a gelince. İkisinin de üç maç üst üste kazanmışlığı yok. Onlar da Sivas ve Beşiktaş gibi bir seri yakalarlarsa (ki önemli sorunlarını halletmeleri lazım) ikinci yarı çok acayip bir maratona tanıklık edebiliriz.