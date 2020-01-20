Başlığı sadece G.Saray için açmadım.

Denizlispor için de geçerli. Evet bu futbol G.Saray'ın kazanmasına yeterli oldu ama uzun vadede şampiyonluk için daha fazlası lazım. Evet Denizlispor, oyundan kopmayıp etkili orta sahası ve hücum hattı ile zaman zaman rakibini zorladı ama puan veya puanlar için daha fazlası lazım.

Peki bu kadar 'dahalı' cümle kurmuşken bu 'dahaları' biraz açalım. Sarı-kırmızılıların 11'inde aslında bir yeni (Saracchi) vardı.

Diğerleri kadroda olup da oynayamayan ya da oynatılmayan (Emre Akbaba-Linnes) yenilerdi. Fakat üç ismin de olumlu tesir ettiğini söylemek lazım. Özellikle de Saracchi.

Sadece bir sol bek gibi değil "Solu komple bana bırakın" der gibi oynadı. Geriye gelip top çaldı, hücuma katılıp asist yaptı. İlk maçta kendisinden beklenen performansın üstüne bile çıktı. Emre Akbaba... Bir 11 belirliyorsanız Muslera'dan sonra her daim ikinci yazılan isim olmalı. Özellikle Falcao ile çok iyi bir ikili olabilirler.



TUHAF BİR ACELECİLİK

Falcao demişken... Tuhaf bir acelecilik var üzerinde. Ne yapmak istiyor ise bir an evvel yapmak istiyor ve bazen yanlış kararlar veriyor. Top ayağına geldiğinde çok çabuk sonuca gitmeye çalışıyor. Ve bu anlar klasına yakışmayan vuruşlarla sonlanıyor. Linnes bildiğiniz gibi ama başlıktaki "Daha" en çok ona lazım. İlk yarıyı boş geçip ikinci yarıya hazır başlamak kolay değil tabii. Zamanla 'daha' iyi olacak. Yeniler dışında Lemina'ya ayrı bir parantez açmalı. Çok temiz, çok akıllı, çok etkili oynuyor. Dün öyle işler yaptı ki galibiyetin mimarlarındandı. Kabul edelim ki G.Saray ilk yarıdaki görüntünün bir tık üzerinde.

Fakat şampiyonluk isteniyorsa 60, 70 dakikalık futbol yetmez. Daha fazlası lazım.

Gelelim Denizlispor'a. Tam bir deplasman takımı gibi oynadılar. İlk yarı tamamen oyunu kendi bölgelerinde kabullendiler. Ancak biraz 'daha' cesur davranıp saldırsalar tabela farklı olabilirdi. Onazi de Saracchi gibi ilk maçına çıktı. Takıma büyük katkı sağlayacağı kesin.

Emre-Falcao örneğimize benzer bir şekilde o da Rodallega ile iyi bir ikili oluşturabilir.

Denizlispor kadro kalitesi itibari ile birçok takımın önünde. Ancak bu kadronun sıralamada da 'daha' yukarıda olması gerekiyor.