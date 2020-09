Bir futbolcu yetenekli ise yeteneğini 20'sinde de gösterir 35'inde de.

Belki biraz yavaşlar, belki gücü eksilir ama tekniğini hep konuşturur.

Bu konuda Hagi'yi unutmak mümkün değil elbet. O tecrübenin sözlükteki karşılığına denk düşecek ölçüde her daim yeteneğini konuşturdu. Sergen Yalçın'ın ayağı raket gibiydi. Topu istediği her noktaya gönderir, şaşırıp kalırdınız. Mesela Yusuf Şimşek de yürüyerek adam geçerdi. O da topa inanılmaz bir şekilde hükmederdi. İzlemek büyük keyifti ki kendinizi fark etmeden iki avcunuzu birbirine vururken bulurdunuz. Gelelim Arda Turan'a. Başakşehir dışında oynadığı her takımda zirveyi gördü. Hep göz önündeydi.

Adı sayfalardan da ekranlardan da hiç eksik olmadı. Fakat bir gün durdu. Belki de ne kadar yetenekli olduğunu unuttu.

Kısa bir süre önce Messi ile yan yana oynarken bırakın 11'i kulübeyi bile göremedi.

Biliyordu ki yeni bir başlangıç yapacaksa bu ancak yuvasında olurdu. Bu nedenle hep G.Saray'ı bekledi. Beklerken de hayallerini bir zincirin halkaları misali birbirine ekledi.



ZAMANA IHTIYACI VAR

Dün G.Antep FK karşısındaki Arda'yı izlerken yıllar öncesine döndük. Çünkü ilk günkü gibi heyecanlıydı ki gözlerinden okunuyordu. Evet zamana ihtiyacı var.

Sahalardan o kadar uzak kaldı ki gücünü toplaması bir müddet daha sürecek gibi. Ve hızını yeteneği ile birleştirdiğinde takımın vazgeçilmez bir parçası olacaktır.

Çünkü Fatih Hoca, ısrarı sever. Çünkü Fatih Hoca, tecrübenin hep üstüne gider.

Gelelim bir başka isme. Emre Kılınç. O da çok heyecanlıydı. Ama çok özel ve güzel işler yaptı. G.Antep FK'nın garip ofsayt taktiğinden yararlanıp kendine sürekli boş alan yarattı. Üstelik golünü de attı. Formayı kolay kolay vermeyecek gibi gözüküyor. Ve son söz Falcao'ya. 2 gol 1 asist. İlk haftaya göre müthiş bir başlangıç. Geçen sezondan G.Saray'a borcu var. Peki genel tablo mu?

G.Antep üzerinden G.Saray'ı okumak pek mümkün değil. Çünkü G.Antep şimdilik hiç hazır değil. G.Saray tecrübesiyle yol alır. Ve transfer planlarını hayata geçirirse iddiasını daha da katlar. Herkese iyi sezonlar...