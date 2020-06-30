Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren çoğu takımın fikstürde birbirini takip etmesiyle fotokopi bir dönemeçle karşı karşıyayız. Bu çok bilinmeyenli denklemde görünen o ki çıkan sonuçlarla birlikte sıralamalar sürekli farklılaşacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her hafta tabelalara yansıyan skorlarla daha da ilginç bir hal alırken, merak edilenin sadece ilk 4 olmadığı ortada. Pandemi sebebiyle verilen ara sonrası geçen 3 hafta ile birlikte ligin alt sıraları için de birçok cevap arayan soru var. Çünkü kazananlar değişince sıralamalar da değişti. Üstelik teknik adamlar da sürekli değişti ki kimi zaman takip etmekte zorlandık. Hatta karıştırdık da. Bu durum belki onlar adına da bir kafa karışıklığına sebebiyet vermiş olabilir.

TAKIMLARI DEĞİŞTİ

Misal Trabzonspor ile şampiyonluk kovalayan teknik direktör Ünal Karaman, şimdilerde Ç.Rize ile lige tutunmaya çalışırken Yeni Malatyaspor ile başlayan Sergen Yalçın ise şu an Beşiktaş'ta. Keza Bülent Uygun (Kayseri-Denizli), Hikmet Karaman (Kayseri-Y.Malatya), Bülent Korkmaz (Antalya-Konya), Kemal Özdeş (Kasımpaşa-Y. Malatya) ve Tamer Tuna (Göztepe- Antalya) için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Teknik adamlarımız, Antonio Conte'nin "Bir teknik adam, takım için en uygun kıyafeti arayan terzidir." sözünü doğrularcasına ellerinde iğne, iplik ve makas uygun kıyafet peşindeler. İşte bu kıyafetler kimine bol gelirken kiminin de gömleğinin düğmeleri kapanmıyor. Doğru kıyafeti bulan da haliyle podyumda boy gösteriyor. Ancak fikstürlere baktığımızda hepsinin düşme korkusunu yakından hissettiğini söyleyebiliriz. Hatta ve hatta fotokopi fikstürlerle çoğu aynı dönemeçten geçecek. Sanırım kalan maçları maç maç açtığımda daha rahat anlayacaksınız. Kasımpaşa: Sivas-Beşiktaş-Rize-G. Antep FK-Başakşehir. Denizlispor: G.Antep FK-Başakşehir-Trabzon- Alanya-A.Gücü. Yeni Malatya: G.Birliği-Sivas-Beşiktaş-Rize-G. Antep FK. Kayseri: Beşiktaş-Rize- G.Antep FK-Başakşehir-Trabzon. Konyaspor: Ç.Rize-G.Antep FKBaşakşehir- Trabzon-Alanya.

TAKİP MESAFESİ

Yani düğümü en çok fikstürde birbirini takip edenlerin takip mesafesi çözecek. Tabii bu potada yer alan ve fikstürleri farklı gözüken G.Birliği, Ç.Rize ve A.Gücü'nü de işin içine kattığımızda ortaya çok bilinmeyenli bir denklem çıkıyor. Evet denklem çok bilinmeyenli ancak görünen o ki çıkan sonuçlarla sıralamalar sürekli farklılaşacak. İyi haftalar...