Süper Lig’de bundan sonraki 4 hafta artık telafisi zor bir dönem demek. Nasıl kimin şampiyon olacağını kestiremiyorsak küme düşecek takımlar için de bir öngörüde bulunmak oldukça zor. Tabii bu tabloda bir de Şampiyonlar Ligi meselesi var

Ara sonrası 4 hafta geçti. Kalan ise yine 4. İlk 4'ün bu süreçteki karnesi puan tablosunda yazıyor. Başakşehir 10, Trabzon 8, Sivas 5, G.Saray 2 puan topladı. Bundan önceki 4 haftada hepsinin şansı yüksekti. Bundan sonraki 4 ise artık telafisi zor bir dönem demek. Yani G.Saray bile zirvenin en büyük adayı iken (Çünkü Başakşehir ve Trabzon ile oynayacaktı) artık ilk iki diğerlerinden kopmuş durumda. Birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi sert darbe anlamına geliyor. Peki Başakşehir mi favori yoksa Trabzonspor mu? Bunu söylemek elbette güç. Bir tarafta son yıllarda hep çok yaklaşan ama sonuca varamayan Başakşehir diğer tarafta da 36 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor var.

6 MAÇTA 3 GOL YEDI

İki takımın da orta saha gücü ve forvet hattındaki usta ayakları tartışılmaz. Hatta bordo-mavililerin rakibinden 11 gol daha fazla bulmasıyla bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat savunmayı işin içine kattığımızda bu kez Başakşehir ağır basıyor. Ligin en az gol yiyen (27) ekibiler. Son 6 maçta sadece 3 gol yediler. Trabzon ise son 10 maçtır hep kalesinde gol gördü. Daha dirençli bir savunma hatları olsaydı belki şampiyonluk hedeflerine çok daha yakındılar. İkisi de üç kez kaybetti. Ve aralarındaki maçlarında ise kazanan çıkmadı. İlk maç 2-2, ikincisi 1-1. Bir denge de aslında taraftar gücünde. O da pandemiden dolayı. Başakşehir tribünlerinin durumunu biliyorsunuz. Normal şartlarda Trabzon taraftar gücüyle bir adım öne geçebilirdi fakat ikisi de şartlar sebebiyle ligi taraftarsız tamamlayacak.

ISIN RENGI DEGISIYOR

Ligin gidişatını sadece ikisi üzerinden okumak doğru olmaz. Geçen hafta da bu sütunlarda bahsettik. Bu ikili kalan süreçte kümede kalma mücadelesi veren takımların rakipleri olacak. Yani işin rengi burada değişiyor. Teknik direktörlerin maç önceleri yorumları arasında yer alan ve futbol literatürüne geçmiş "Bundan sonra her maçımız final" sözü kalan sürece tastamam uygun düşüyor. Nasıl kimin şampiyon olacağını kestiremiyorsak düşecekler için de bir öngörüde bulunmak çok zor. Tabii bir de Şampiyonlar Ligi meselesi var. Trabzon'un cezası, Sivas ve Galatasaray'ın takibi derken matematik iyiden iyiye karışıyor. Son sözü G.Saray'a ayıralım. Pandemi arası öncesinin en flaş ekiplerindendi. Sonrasında ise her şey tersine döndü. Kabul çok şanssız bir dönem yaşadılar. Ancak vaziyet zaten sıkıntılı iken bazı futbolcuların sorumsuz halleri de bu sonu hazırladı. Belki de mevkiler kadar çözülemeyen en önemli sorunlardan biri de bu. İyi haftalar...