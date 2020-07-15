Türk Dil Kurumu'nun sitesinde "Fırsat" kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir.

Fırsat: Herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile. Bu kelime dünkü gazetelerin spor sayfalarındaki başlıklarda, köşe yazılarının arasında, statta olamayan ancak gözü kulağı bu maçlarda olan taraftarların vurgusunda fazlasıyla vardı. Hatta biri için de değil ikisi için de kullanıldı.



ÇOK KONUSULACAK

Kazanmasının anlamı rakibinin kaybetmesiyle daha da artacak iki takım, Başakşehir ve Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi uzun yıllar konuşulacak gibi duruyor. Trabzon özelinde bunu sadece geçen hafta ile sınırlandırmak doğru değil elbet. "Şampiyon olacağım" diyen ancak son 5 maçının sadece 1'ini kazanabilen bir takımdan bahsediyoruz.

Tam da burada Thomas Edison'un o meşhur sözü doluveriyor kulaklarımıza. "Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha fazladır." demiş ünlü mucit.

Sadece son 5 maça değil geriye doğru kulaç attığımızda daha neler neler çıkıyor karşımıza. Haliyle son Denizlispor maçı büyük fırsat olarak gözükse de öyle mi acaba? Çünkü diğer tarafta lige tutunmaya çalışan ve çıkıp üç puan için savaşan Denizlispor'un mücadelesini hafife almış olmuyor muyuz?



ALKISLAR HOROZ'A

Denizlispor ki onca soruna rağmen (Teknik direktör değişiklikleri, Stochowiak'ın gidişi, Tolgahan'ın elinin kırılması, Onazi ve Ben Youssef krizleri) inat ederek bu ligin en çok gol atan takımına karşı dimdik ayakta durdu. Son 5 maçtan sadece 1 puan çıkartabilmesine hatta en kritik maçında geriye düşmesine rağmen hayati bir adım attı.

Bu dediklerimizi biraz değiştirerek Konya-Başakşehir maçı için de söyleyebiliriz.

Oradaki değişik bölüm şu. Başakşehir 12 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Yani aslında onların puan kaybı daha zor ihtimal olarak gösteriliyordu. Fakat Denizli gibi küme düşme hattında yer alsa da Konyaspor'un iç saha istatistiğini es geçemeyiz. Son 4 iç saha maçında kaybetmemiş Rize ve F.Bahçe'yi yenerek Sivas ve Kasımpaşa gibi takımlara kafa tutmuş bir takımdı Konyaspor. Buna karşılık deplasmanda tam tersi bir performans sergilemeleri onları bu noktaya getirdi. Hal böyleyken büyük resme baktığınızda haftanın sonuçları için sürpriz mi yoksa normal mi demek hayli güç. Geçen hafta ve daha öncesinde ligin gidişatını sadece zirveye oynayan iki takım üzerinden okumanın doğru olmayacağını ve kümede kalma mücadelesi verecek takımlar ile oynayacakları için işin renginin bu noktada değiştiğini belirtmiştik. Ve bu sonuçlar eşliğinde cumartesi günü için net bir şey söylemek de olası değil. Trabzon bu kez Konya ile oynayacak, Başakşehir ise yine düşme potasındaki Kayseri ile.

Var mı sonuçları tahmin edebilen?