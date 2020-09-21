K azanan takımı bozmayı pek sevmeyen Fatih Hoca dün de şaşırtmadı.

G.Antep FK 11'i ile sahaya çıkan sarı-kırmızılıların uzun vadede hep bu 11 ile oynaması zor ama çoğu ismi sıklıkla görebiliriz. Yeni transferlerin uyum süreci hala sürse de bence asıl yeni transfer Taylan Antalyalı. Geçen sezon zaman zaman şans bulan ve kendini gösteremeyen Taylan, mücadelesi ile dikkat çekti. Yeri geldiğinde rakibin dengesini bozan ve top çalan, yeri geldiğinde defansın arkasına toplar atan Taylan bazen pas tercihini yanlış kullansa da bu sezon çok konuşulacak gibi gözüküyor. Aslında maçın ilk yarısı skor dışında dengeli geçti. G.Saray iyi başladı, Başakşehir devam etti. G.Saray, yüzde 51'e 49'luk oranla bir tık önde gözükse de diğer istatistikler de benzerdi. Mesela Başakşehir yüzde 80, G.Saray yüzde 81'lik pas isabeti ile oynadı. İkili mücadelelerde de yüzde 51'e 49 ev sahibi takım öndeydi. Kornerinden, faulüne kadar her şey eşitti.



G.SARAY'IN YARARINA OLUR

İkinci yarı ise G.Saray kapanmayı, Başakşehir de saldırmayı seçince Aslan'ın yarı alanında geçen bir bölüm izledik. Bu kadar geriye çekilmenin başına iş açacağını çok iyi bilen Terim,"En iyi savunma hücumdur" düşüncesiyle üç değişikliği aynı anda yaptı.

Bu değişikliklerle birlikte takım öyle hızlandı ki kısa sürede içerisinde çok net pozisyonlar buldu. Özellikle Diagne, Başakşehir savunmasına çok sıkıntılı anlar yaşattı. İkinci yarıda oyuna girenlerin verdiği mesaj takımın geleceği açısından hayli önemli. Hepsinin "O formayı biz de istiyoruz" tavrı G.Saray'ın yararına olacaktır. Bu arada Belhanda'yı es geçmeyelim. Attığı goldeki vuruşu çok klastı.

Fakat golde aslan payı Babel'in. Tek sıkıntı savunmada. Özellikle ceza sahası içinde rakip kontrolünde sorunlar var. Bu eksiğe rağmen lige ikide iki ile başlamaları özellikle de Başakşehir gibi bir rakibi geçmeleri ise çok önemli bir dipnot.